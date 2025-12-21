Expertos en comportamiento canino revelaron por qué algunos perros no quieren traerle la pelota a sus dueños

Un juego que puede ser muy común para algunas mascotas, resulta extraño o poco interesante para otras. Por qué y cuál es su significado.

Los perros y las pelotas, una relación explicada por especialistas. Foto: Canal 26

Aunque los perros son considerados los mejores amigos del hombre, muchas de sus acciones solamente pueden ser explicados por especialistas en comportamiento canino. Una de ellas tiene que ver con el momento en que la mascota decide ignorar al humano y no traerle la pelota a sus manos nuevamente.

Veterinarios expertos señalaron que, cuando un perro se niega a traer la pelota durante el juego, no siempre es por falta de ganas o mal comportamiento, sino que detrás de esta actitud puede haber causas emocionales, genéticas o de comunicación que muchos dueños desconocen.

Aunque algunas razas como el labrador o el golden retriever lo hacen con entusiasmo, no todos los perros tienen el impulso natural de recuperar objetos. Cada animal es único y comprender su lenguaje y necesidades resulta clave para fortalecer el vínculo con su dueño.

Por qué mi perro no me devuelve la pelotita

Especialistas en comportamiento canino explicaron por qué algunos perros no quieren devolver la pelota cuando juegan con sus dueños, una conducta más común de lo que suele pensarse. Lejos de tratarse de desobediencia, en muchos casos responde a factores vinculados con la motivación, el aprendizaje y el bienestar del animal.

Entre las principales razones se encuentran la falta de una recompensa clara que incentive al perro a regresar el objeto, problemas de socialización durante las primeras etapas de vida o asociaciones negativas previas con el juego. También puede influir que el animal experimente dolor físico o malestar al correr o morder, o simplemente que no comprenda qué se espera de él durante la dinámica.

Los expertos advierten, además, que insistir en exceso o reaccionar con frustración puede agravar la situación, ya que genera ansiedad y refuerza conductas indeseadas. Por el contrario, recomiendan aplicar técnicas de refuerzo positivo, probar con distintos juguetes o modificar el entorno en el que se desarrolla el juego para hacerlo más atractivo y seguro.

Por último, si el comportamiento se mantiene en el tiempo, es fundamental consultar con un veterinario o un etólogo. Esto permitirá descartar posibles causas médicas o emocionales de mayor profundidad.