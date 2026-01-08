Incendios forestales: Chubut combate el fuego con el avión hidrante más grande de Latinoamérica

Se trata de un Boeing 737 FireLiner, capaz de transportar más de 15.000 litros de agua por descarga. El avión llegó desde la provincia de Santiago del Estero y comenzó a operar de inmediato en el área de Puerto Patriada.

Chubut adquirió el avión hidrante “más grande de Latinoamérica” para combatir los incendios. Foto: X / @NachoTorresCH.

Los incendios forestales que afectan a la cordillera de Chubut sumaron en las últimas horas un nuevo refuerzo. En el marco de una jornada atravesada por el avance del fuego en la localidad de El Hoyo y la presencia de autoridades nacionales en la provincia, el gobernador Ignacio Torres anunció la incorporación del avión hidrante más grande de Latinoamérica, una aeronave clave para fortalecer el operativo en la zona.

Se trata de un Boeing 737 FireLiner, capaz de transportar más de 15.000 litros de agua por descarga. El avión llegó desde la provincia de Santiago del Estero y comenzó a operar de inmediato en el área de Puerto Patriada, uno de los sectores más comprometidos por las llamas. A nivel mundial, solo existen tres aeronaves de este tipo, que actualmente operan en Canadá, Australia y, por primera vez, en Chubut.

Chubut adquirió el avión hidrante “más grande de Latinoamérica” para combatir los incendios. Foto: X / @NachoTorresCH.

Un operativo ampliado para contener el avance del fuego

Según detalló el gobernador, el avión comenzó a trabajar este miércoles junto a otras cinco aeronaves hidrantes y un helicóptero con helibalde, que ya operan en la región afectada. El objetivo central es reforzar el despliegue logístico y aéreo en coordinación con los municipios locales y el gobierno nacional, con el fin de contener el avance del incendio y proteger a las comunidades cercanas.

Torres también agradeció públicamente la colaboración interprovincial y subrayó la importancia del trabajo conjunto. “Su predisposición y el trabajo conjunto hicieron posible que, por primera vez en la historia de nuestra provincia, un avión de estas características opere en Chubut. Una muestra más de que no vamos a escatimar ningún esfuerzo en la lucha contra el fuego“, afirmó.

Chubut adquirió el avión hidrante “más grande de Latinoamérica” para combatir los incendios. Foto: X / @NachoTorresCH.

La incorporación del avión había sido anticipada horas antes durante una conferencia de prensa encabezada por Torres, de la que participaron el ministro del Interior, Diego Santilli; el intendente César Salamín y el fiscal Carlos Díaz Mayer. En ese contexto, el funcionario nacional expresó el respaldo del Ejecutivo al operativo en la provincia.“Al gobernador lo vamos a acompañar desde los ministerios de Capital Humano y de Seguridad”, indicó Santilli.

Durante la conferencia, sin embargo, se produjo un tenso cruce entre el gobernador y un periodista que cuestionó la supuesta falta de redistribución de fondos enviados por Nación. Torres interrumpió la consulta y respondió con dureza: “Estoy cansado de escuchar pavadas. Ayer fuiste vos [al periodista] el que habló de un avión estadounidense y no se qué teoría conspiratoria. Te voy a ser 100% claro: si tenés alguna denuncia para hacer de que los recursos no llegaron, andá a hacer la denuncia con el fiscal, que está acá presente”.

Luego, el mandatario profundizó su postura y comparó la situación actual con episodios ocurridos en años anteriores. “A diferencia de lo que pasó en 2021, que pedimos el desarchivo de la causa donde se afanaron la plata que vino de Nación y trajeron un camión que documentó a gente del conurbano para realizar tomas en esta zona, yo personalmente voy a fiscalizar los refugios. Así que, ahora cuando termina la conferencia vamos con el fiscal a hacer la denuncia”, continuó.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut. Foto: NA.

Incendios y agenda política

La visita de Santilli a Chubut tuvo como eje principal el análisis del impacto de los incendios en El Hoyo, una de las zonas más castigadas por el fuego. No obstante, también formó parte de la agenda el debate sobre la reforma del Código Penal, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.

Sobre este punto, Torres fijó una postura clara durante la conferencia y aseguró que la provincia acompañará los cambios propuestos. “El Código Penal tiene que tener mayores penas. El compromiso desde la provincia es que vamos a pedir a nuestros legisladores que acompañen”, remarcó.

Mientras tanto, el foco continúa puesto en el combate contra las llamas, con un operativo reforzado que ahora cuenta con una de las herramientas aéreas más potentes disponibles en la región.

Incendios forestales en Chubut. Foto: Twitter oficial de Ignacio Torres

El gobernador chubutense advirtió que avanzará “hasta las últimas consecuencias” contra los responsables y señaló: “Una persona que prende fuego y pone en riesgo a comunidades enteras no puede tener penas leves. Los vecinos saben lo que significa padecer estos ataques todos los años”.

Durante una conferencia de prensa en la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas de Las Golondrinas, Torres dijo que “la prioridad ahora es controlar el fuego”, y también detalló el estado de los distintos focos activos y controlados en diversas localidades cordilleranas de la provincia.