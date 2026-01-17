La ciudad rusa se encuentra bajo alerta y los servicios de emergencia brindaron asistencia. Foto: Lugares de Nieve

Una serie de nevadones excepcionales azotan la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, provocando el colapso de infraestructuras urbanas, el bloqueo de rutas y la declaración de un estado de emergencia municipal en la ciudad de Petropávlovsk-Kamchatsky, informaron autoridades locales. Las precipitaciones fueron tan intensas que se registraron acumulaciones de nieve de varios metros de altura en distintas zonas, obligando a suspender el transporte público y a movilizar equipos de emergencia para despejar calles y edificios.

El temporal en Kamchatka, Rusia generó todo tipo de reacciones y se filtraron imágenes impactantes que documentaron el impacto de la nevada. En algunos barrios, la nieve tapó por completo las entradas de casas y vehículos e incluso alcanzó niveles cercanos al cuarto piso de ciertos edificios residenciales.

Video: Super Noticias.

El gobernador regional, Yevgueni Beliáev, informó que al menos dos personas murieron tras ser alcanzadas por grandes masas de nieve que se desprendieron de los tejados de edificios debido al peso acumulado tras las nevadas, lo que precipitó la adopción del régimen de emergencia en la ciudad. El primer fallecido, un hombre de 60 años, fue encontrado sin vida mientras se limpiaba un patio cubierto por un alud desprendido desde el techo. La segunda víctima, de 63 años, quedó atrapada bajo un enorme cúmulo de nieve que se derrumbó desde otra construcción, según reportes oficiales.

Las autoridades también señalaron que, aunque las precipitaciones más fuertes ya cesaron, la situación sigue siendo complicada debido al volumen de nieve acumulada que dificulta la circulación y el acceso a servicios básicos. Las labores de limpieza de las rutas principales continúan y es probable que el restablecimiento total del tránsito lleve varios días.

El hecho dejó dos muertos. Foto: ABC

Además, se reportó que algunos comercios enfrentan dificultades de abastecimiento de productos básicos como pan, huevos y leche, por lo que las autoridades aseguraron que las entregas se reanudarán gradualmente a medida que se despejen caminos que permanecen bloqueados por las montañas de nieve.

La magnitud de las nevadas fue calificada como una de las más intensas en décadas para la región, reflejando el impacto de un potente sistema de tormentas invernales que arrojó precipitaciones extraordinarias en un corto período. Las autoridades meteorológicas y de emergencias advirtieron sobre la persistencia de condiciones peligrosas, incluyendo posibles derrumbes adicionales de nieve desde los tejados, lo que mantiene a la población en alerta.