Cómo mudar a un gato sin estrés. Foto: Freepik

Mudarse puede ser una experiencia intensa y hasta traumática para los gatos, ya que representa todo un desafío para ellos. Al ser animales sumamente sensibles a los cambios de entorno y rutina, una mudanza puede generarles ansiedad, miedo o incluso conductas poco habituales.

Y aunque es imposible evitar todas las alteraciones, los veterinarios insisten en que es muy importante tener una buena planificación, ya que ayuda a que el proceso sea mucho más llevadero.

La clave está en anticiparse. Los preparativos para mudarse con un gato deben comenzar semanas antes del traslado, y continuar durante y después de la mudanza. A continuación, un paso a paso concreto recomendado por veterinarios de Royal Canin Argentina para acompañarlo de la mejor manera posible.

Paso a paso: cómo mudar a tu gato sin generarle estrés ni poner en riesgo su salud

Antes de realizar cualquier mudanza o cambio de habitación, los veterinarios insisten en que es muy necesario acostumbrar al gato al transportín. Para ello, hay que dejar el canil a la vista varios días antes, con una manta, juguetes o premios dentro. La idea es que lo asocie con algo positivo y no solo con visitas al veterinario. Luego, deberás seguir estos pasos:

Mantené la rutina: intentá respetar horarios de comida, juego y descanso. En un contexto de cambios, la rutina le brinda seguridad.

Prepará una “habitación segura”: en los días previos, elegí un ambiente tranquilo donde el gato pueda permanecer mientras se embalan cosas. Colocá allí su comida, agua, caja de arena y objetos familiares.

Evitá cambios innecesarios: no es el mejor momento para cambiarle el alimento, la arena o introducir nuevos animales en la casa.

El día de la mudanza, ubicalo en una habitación segura o dejalo a cuidado de una persona de confianza, ya que el exceso de ruido, las puertas abiertas y la presencia de extraños pueden asustarlo.

Además, los veterinarios recomiendan que nunca lo lleves suelto. Deben estar dentro del transportín bien cerrado y cubierto parcialmente para reducir estímulos visuales.

Al llegar al nuevo hogar

Presentación gradual del espacio: al llegar, destiná una habitación solo para él, con sus cosas de siempre. Dejalo explorar de a poco y a su ritmo.

Conservá olores familiares: no laves de inmediato mantas, camas o juguetes. Los olores conocidos lo ayudan a sentirse más seguro.

Observá su comportamiento: es normal que esté más escondido o coma menos los primeros días. Si el comportamiento se prolonga o empeora, consultá al veterinario.

Paciencia y acompañamiento: cada gato tiene su propio tiempo de adaptación. Algunos se acostumbran en días; otros, en semanas. Forzarlo solo aumenta el estrés.

Mudarse con un gato requiere planificación, paciencia y empatía. Siguiendo estos pasos, el cambio de casa puede transformarse en una experiencia mucho más tranquila y segura para tu compañero felino.