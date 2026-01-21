Mudanza con gatos: la guía completa para que el cambio sea menos estresante para tu mascota
Cambiar a un gato de ambiente puede ser sumamente estresante, ya que son animales muy sensibles. Cuáles son las recomendaciones veterinarias para hacerlo de forma correcta, sin poner en riesgo su salud.
Mudarse puede ser una experiencia intensa y hasta traumática para los gatos, ya que representa todo un desafío para ellos. Al ser animales sumamente sensibles a los cambios de entorno y rutina, una mudanza puede generarles ansiedad, miedo o incluso conductas poco habituales.
Y aunque es imposible evitar todas las alteraciones, los veterinarios insisten en que es muy importante tener una buena planificación, ya que ayuda a que el proceso sea mucho más llevadero.
La clave está en anticiparse. Los preparativos para mudarse con un gato deben comenzar semanas antes del traslado, y continuar durante y después de la mudanza. A continuación, un paso a paso concreto recomendado por veterinarios de Royal Canin Argentina para acompañarlo de la mejor manera posible.
Paso a paso: cómo mudar a tu gato sin generarle estrés ni poner en riesgo su salud
Antes de realizar cualquier mudanza o cambio de habitación, los veterinarios insisten en que es muy necesario acostumbrar al gato al transportín. Para ello, hay que dejar el canil a la vista varios días antes, con una manta, juguetes o premios dentro. La idea es que lo asocie con algo positivo y no solo con visitas al veterinario. Luego, deberás seguir estos pasos:
- Mantené la rutina: intentá respetar horarios de comida, juego y descanso. En un contexto de cambios, la rutina le brinda seguridad.
- Prepará una “habitación segura”: en los días previos, elegí un ambiente tranquilo donde el gato pueda permanecer mientras se embalan cosas. Colocá allí su comida, agua, caja de arena y objetos familiares.
- Evitá cambios innecesarios: no es el mejor momento para cambiarle el alimento, la arena o introducir nuevos animales en la casa.
El día de la mudanza, ubicalo en una habitación segura o dejalo a cuidado de una persona de confianza, ya que el exceso de ruido, las puertas abiertas y la presencia de extraños pueden asustarlo.
Además, los veterinarios recomiendan que nunca lo lleves suelto. Deben estar dentro del transportín bien cerrado y cubierto parcialmente para reducir estímulos visuales.
Al llegar al nuevo hogar
- Presentación gradual del espacio: al llegar, destiná una habitación solo para él, con sus cosas de siempre. Dejalo explorar de a poco y a su ritmo.
- Conservá olores familiares: no laves de inmediato mantas, camas o juguetes. Los olores conocidos lo ayudan a sentirse más seguro.
- Observá su comportamiento: es normal que esté más escondido o coma menos los primeros días. Si el comportamiento se prolonga o empeora, consultá al veterinario.
- Paciencia y acompañamiento: cada gato tiene su propio tiempo de adaptación. Algunos se acostumbran en días; otros, en semanas. Forzarlo solo aumenta el estrés.
Mudarse con un gato requiere planificación, paciencia y empatía. Siguiendo estos pasos, el cambio de casa puede transformarse en una experiencia mucho más tranquila y segura para tu compañero felino.