Incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces. Foto: argentina.gob.ar

Mientras el fuego arrasa en tierras patagónicas -ya ardieron más de 230.000 hectáreas- los gobernadores de Río Negro, Chubut, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz solicitaron al Congreso este martes el tratamiento en sesiones extraordinarias de la Ley de Emergencia Ígnea, un mecanismo que prevé más presupuesto y una serie de medidas extraordinarias para paliar la crisis.

La emergencia ígnea es una declaratoria legal y administrativa que emite un gobierno cuando los incendios son tan graves que superan la capacidad de respuesta habitual de los bomberos y brigadistas.

Es una especia de “alerta roja” que permite movilizar recursos de forma más rápida y drástica para prevenir o combatir el fuego.

¿Qué implica estar en emergencia ígnea?

Cuando se dicta esta medida, se activan mecanismos específicos para enfrentar la crisis, como por ejemplo:

Presupuesto extra: se liberan fondos de emergencia para alquilar aviones hidrantes, comprar equipamiento o contratar personal de refuerzo sin los tiempos burocráticos normales.

Coordinación federal: permite que distintas fuerzas (Ejército, brigadas nacionales, Defensa Civil) trabajen bajo un mando unificado de manera más ágil.

Prohibiciones estrictas: se suele prohibir cualquier tipo de quema de pastizales, incluso las controladas, y el uso de fuego en zonas recreativas.

Sanciones más duras: Las multas y penas por iniciar fuegos (intencionales o por negligencia) se vuelven mucho más severas durante este periodo.

En Argentina, la emergencia ígnea se decretó en 2022, y posteriormente, en 2023, se dispuso la prórroga hasta enero de 2024. El texto detallaba que el fin de la declaración era “adoptar las medidas que resulten necesarias para propiciar y atender con carácter inminente la presupresión y combate de incendios, la restauración las de zonas afectadas y la prevención de nuevos focos”.

Incendios en Chubut. Foto: REUTERS

El pedido de los gobernadores patagónicos

El martes, en una reunión virtual, los mandatarios coincidieron en “la gravedad de la situación que atraviesa la región patagónica como consecuencia de los incendios forestales registrados en los últimos meses”.

Del encuentro participaron los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Chubut, Ignacio Torres; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Neuquén, Rolando Figueroa; y de Santa Cruz, Claudio Vidal.

Los mandatarios relevaron que en ese período se quemaron más de 168.000 hectáreas en La Pampa, 45.000 en Chubut, 6.000 en Neuquén, 10.000 en Río Negro y 700 en Santa Cruz, lo que eleva el total regional a casi 230.000 hectáreas afectadas.

Incendios en Chubut. Foto: REUTERS

Sumado a eso, destacaron el trabajo conjunto que se viene realizando con el Gobierno a través del Sistema Nacional del Manejo del Fuego y valoraron el despliegue operativo y la articulación interjurisdiccional. Sin embargo, subrayaron que la magnitud de los incendios y el impacto de la crisis climática en la Patagonia requieren recursos y herramientas extraordinarias, tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades afectadas y la recuperación ambiental y productiva de las zonas damnificadas.

Los gobernadores informaron que mantuvieron contacto con el ministro del Interior, Diego Santilli, a quien le adelantaron la decisión de avanzar con este planteo ante el Congreso para lograr la pronta sanción de la Ley de Emergencia Ígnea durante el período de sesiones extraordinarias, según se informó en un comunicado.