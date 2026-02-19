Qué son y cómo funcionan las biopiletas. Foto: Noticias Ambientales

Durante el verano de 2026 en Argentina, las biopiletas dejaron de ser una curiosidad de paisajismo para convertirse en una alternativa real frente a las piscinas tradicionales.

Lo que las diferencia no es solo su estética natural, sino su sistema: el agua se mantiene limpia gracias a un proceso biológico que replica lo que ocurre en lagunas y ecosistemas acuáticos saludables.

Este enfoque marca un cambio cultural: ya no se busca únicamente una pileta funcional, sino un sistema que combine bienestar, diseño y equilibrio natural, redefiniendo el concepto de piscina en casas modernas.

Cómo funcionan las biopiletas

Toda biopileta se organiza en dos áreas fundamentales: la zona de nado y la zona de regeneración. El funcionamiento se basa en un sistema hidrobotánico que depura el agua de forma natural:

El agua ingresa a un humedal artificial, donde un primer filtro retiene partículas. Luego atraviesa un lecho de piedras, raíces y sustratos naturales. Las plantas acuáticas oxigenan el agua. Los microorganismos eliminan bacterias nocivas. Finalmente, el agua limpia regresa a la zona de nado.

Este ciclo es continuo: el agua circula permanentemente, manteniendo su equilibrio biológico y permaneciendo clara, estable y libre de químicos.

Cuáles son las ventajas de las biopiletas

Las biopiletas ofrecen beneficios que las convierten en una opción atractiva:

Saludable y ecológica : sin cloro ni químicos, ideales para personas con piel sensible o alergias.

Ahorro de recursos : no se vacían en invierno y solo requieren reponer agua evaporada.

Estética natural : se integran armónicamente al paisaje, funcionando como un ecosistema.

Menor mantenimiento a largo plazo : una vez equilibrado el sistema, requieren menos cuidados diarios.

Estabilidad térmica: las piedras del sistema ayudan a mantener el agua agradable.

Desafíos y desventajas de las biopiletas

No obstante, también presentan limitaciones:

Costo inicial elevado : su construcción es personalizada y más cara que una pileta convencional.

Necesidad de espacio : requieren dividir la superficie en un 50% para nado y 50% para depuración.

Mantenimiento especializado : exigen control del equilibrio biológico y cuidado de las plantas.

Apariencia del agua : puede parecer más a un estanque natural que a una piscina cristalina.

Fauna asociada : insectos o ranas pueden aparecer en la zona de plantas.

Límites de uso: no se recomiendan para un número excesivo de bañistas simultáneos.

Las biopiletas representan una alternativa sustentable y estética frente a las piscinas tradicionales. Su funcionamiento natural, libre de químicos, las convierte en una opción saludable y en sintonía con el entorno. Aunque requieren mayor inversión inicial y espacio, cada vez más arquitectos las recomiendan como el nuevo paradigma del diseño del agua en el hogar.