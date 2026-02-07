El pueblo con la pileta más grande de Argentina, un destino clave para disfrutar en familia:

La pileta más grande de Argentina. Foto: Instagram @turismoteodelina

El sur de Santa Fe, a tan solo 350 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, alberga un pueblo que resulta ideal para un verano tan caluroso como el que atraviesa la Argentina. Con apenas 10.000 habitantes, Teodelina se volvió famoso por tener la pileta más grande del país.

El balneario El Edén, que funciona como el centro de la vida social y económica de Teodelina, ofrece una piscina construida en 1966 que goza de dimensiones increíbles: 158 metros de largo por 50 de ancho y una profundidad promedio de 1,50 metros. Para llenarla, se necesitan nada menos que 13 millones de litros de agua que se extraen del subsuelo.

La pileta más grande de Argentina. Foto: Instagram @turismoteodelina

Cada fin de semana del verano, la pileta llega a recibir hasta 10.000 personas por jornada. Familias completas arriban desde localidades vecinas e incluso desde la Ciudad de Buenos Aires para pasar el día, refrescarse, disfrutar del agua y aprovechar las distintas instalaciones del predio.

El origen de la pileta gigante fue casi fortuito. En 1966, durante las tareas de asfaltado de la Ruta Provincial 94, el ingeniero García le sugirió al intendente utilizar la maquinaria vial disponible para construir una piscina a orillas de la laguna El Chañar. Sin planos ni instrumentos de medición, el ingeniero marcó el terreno a ojo: caminó 260 pasos de largo y 50 de ancho, y así estableció las dimensiones de la pileta.

La pileta más grande de Argentina. Foto: Instagram @turismoteodelina

La construcción avanzó a un ritmo acelerado y, para el verano siguiente, la piscina abrió sus puertas para su primera temporada. Con el paso de los años, se consolidó como el principal punto de encuentro de la localidad y en un verdadero impulsor de la actividad económica del pueblo.

Qué hacer en Teodelina, un pueblo ideal para el verano

El balneario El Edén es uno de los grandes atractivos del pueblo y va mucho más allá de la pileta. El predio dispone de parrillas, sector de camping, canchas de fútbol, rugby y vóley, además de un escenario donde se realizan recitales y festivales.

A pocos metros, la costanera de la laguna El Chañar se convierte en el lugar perfecto para caminar y disfrutar del atardecer. En tanto, la plaza principal, que se extiende a lo largo de cuatro cuadras, invita a recorrer sus senderos internos, pérgolas y espacios verdes.

En verano, Teodelina vive su momento de mayor actividad: bares, carnicerías y almacenes funcionan a pleno y el pueblo entero se prepara para recibir a los turistas. El acceso a la pileta es arancelado para los adultos, mientras que los niños de hasta 12 años pueden ingresar de manera gratuita.