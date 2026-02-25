Baño, perro. Foto: Freepik

Las fuertes jornadas de lluvia suelen ser sinónimo de paseos cortos y charcos de agua. Para los perros, a veces zambullirse puede llegar a ser una tentación difícil de evitar, ya que se divierten y se refrescan. Sin embargo, muchos dueños no saben que el contacto con el agua estancada puede ser peligrosa para su piel y por ende para su salud.

Así lo advirtió la fundadora y CEO de Mooiza, Imke Marks, quien creó una marca especializada en productos para el cuidado de la piel de las mascotas. Según la veterinaria, bañar al perro después de sumergirse en un charco de agua no es solamente un gesto de higiene, sino que además puede prevenir infecciones y problemas dermatológicos a futuro.

Bañar a los perros luego de un día de lluvia es importante para su salud. Foto: Freepik

Los charcos que se forman en calles, plazas y parques suelen contener más que agua. Al tratarse de acumulaciones estancadas, pueden albergar parásitos, bacterias, hongos y hasta residuos químicos o contaminantes que podrían ser peligrosos para los animales. Y sin una limpieza adecuada, los perros podrían aumentar el riesgo de contraer dermatitis, infecciones cutáneas y hasta problemas en los oídos.

Bañar al perro luego de meterse a un charco: la clave para una larga vida

Luego de pasear un día de lluvia, la veterinaria Marks insistió en que lavar al perro es fundamental debido a que la suciedad acumulada en el pelaje favorece la proliferación de microorganismos dañinos y que, además, se deben usar productos específicos especialmente desarrollados para la dermis de los animales.

De esta manera, se reducen significativamente las probabilidades de irritaciones, picazón o infecciones más complejas. Por otro lado, no alcanza con sólo bañarlos: el secado completo es igual de importante. La humedad retenida en ciertas zonas puede convertirse en un foco de infección.

Bañar al perro

La especialista recomienda prestar especial atención a:

Pliegues de la piel

Orejas

Almohadillas de las patas

Estas áreas tienden a conservar humedad durante más tiempo y requieren un secado cuidadoso para evitar molestias o inflamaciones.

En épocas de lluvias persistentes, extremar los cuidados no solo mejora la higiene de la mascota, sino que previene complicaciones de salud. Un simple baño a tiempo puede marcar la diferencia entre un paseo divertido y una visita innecesaria al veterinario.