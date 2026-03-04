Híbridos de la cruza entre cerdos y jabalíes. Foto: X/@MeteoredAR

Quince años después del accidente nuclear de Fukushima Daiichi, los bosques que rodean la central se han convertido en el escenario de un fenómeno biológico inesperado. En ese territorio que quedó prácticamente abandonado tras la evacuación masiva, una nueva estirpe animal se ha expandido a un ritmo inédito: híbridos entre cerdos domésticos y jabalíes salvajes.

El hallazgo quedó documentado en un estudio publicado en la revista científica Journal of Forest Research, donde los investigadores describen este caso como uno de los episodios de hibridación más extensos registrados entre animales domésticos y fauna silvestre.

Cerdos. Foto: Reuters/Tom Little.

El accidente nuclear de Fukushima creó un “experimento natural excepcional”

Según los autores, el área afectada por el desastre nuclear quedó transformada en un “experimento natural excepcional”, lo que facilitó la posibilidad de ver cambios evolutivos en tiempo récord.

Lo que se supo es que luego del accidente del 2011, miles de cerdos escaparon o fueron libarados de las granjas situadas en la zona de exclusión. Al no tener presencia humana sostenida, estos animales escaparon y se internaron en los bosques, además de entrar en contacto con poblaciones de jabalíes. Por tanto, el cruce entre ambas especies dio origen a una descendencia híbrida que prosperó con rapidez.

Lo que más genera atención es el rol de las madres en las primeras generaciones: “Este estudio demuestra que el rápido ciclo reproductivo del cerdo doméstico se hereda a través del linaje materno”, comentó el profesor Shingo Kaneko, líder del equipo investigador.

Esto lo diferencia del jabalí, que suele reproducirse una vez al año, ya que este cerdo tiene una capacidad reproductiva mucho mayor. Esta es una ventaja biológica que se transmite por las hembras en los primeros cruces, lo que facilitó que los híbridos se multiplicaran mucho más rápidamente.

Jabalíes. Foto X @EntreRiosAhora_

A fin de comrpobarlo, los científicos analizaron ADN mitocondrial -que se hereda exclusivamente por vía materna- junto con marcadores nucleares de 191 jabalíes y 10 cerdos domésticos recolectados entre 2015 y 2018. Los resultados mostraron que muchos ejemplares ya se encontraban a más de cinco generaciones del cruce original. “Observamos una rotación generacional inusualmente rápida”, señaló Kaneko.

Pese a que la hibridación entre especies no es un caso excepcional, lo de Fukushima presenta características singulares: la abrupta ausencia de actividad humana favoreció una expansión sin precedentes. Más que la aparición de una nueva combinación genética, advierten, el desafío radica en la posibilidad de que surjan poblaciones capaces de crecer a un ritmo que desborde cualquier estrategia futura de control ambiental.