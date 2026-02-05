El hotel abandonado en plena Cordillera de los Andes con aguas termales de un celeste hipnótico:

Hotel Termas El Sosneado, Mendoza. Foto: Instagram @choiqueturismo

Argentina guarda lugares únicos, valorados en todo el mundo, que atraen a turistas de distintos países en busca de esa belleza tan singular. En ese contexto, existe un hotel abandonado en plena Cordillera de los Andes que supo ser un ícono mundial y que, a pesar del paso del tiempo y el abandono, sigue despertando interés y curiosidad.

Se trata del Hotel Termas El Sosneado, ubicado a aproximadamente 137 kilómetros al sur de San Rafael, Mendoza. Construido en 1938 junto a aguas termales naturales, fue un centro de relax y turismo hasta que en 1953 fue abandonado y quedó en ruinas. Hoy, aunque ya no funciona como alojamiento, sigue siendo un punto de interés para quienes buscan conectarse con la historia y disfrutar de sus aguas sulfurosas en un paisaje único e inhóspito.

Hotel Termas El Sosneado, Mendoza. Foto: Instagram @choiqueturismo

Hotel Termas El Sosneado, un ícono mundial en la Cordillera de los Andes

Inaugurado en 1938, el Hotel Termas El Sosneado fue una obra imponente situada a más de 2.100 metros de altura, en plena Cordillera de los Andes, al sur de la provincia de Mendoza. Construido por la empresa Ferrocarriles del Estado, abrió sus puertas acompañado por una gran campaña publicitaria y la presencia de destacadas figuras internacionales.

El proyecto tenía como objetivo aprovechar las aguas termales naturales de la región, reconocidas por sus supuestas propiedades curativas, y posicionar al lugar como un exclusivo destino turístico de montaña.

En ese momento, contaba con instalaciones de lujo para la época: piscina termal cubierta, baños individuales con agua termal, salones, habitaciones confortables y un entorno natural único que ofrecía descanso, aire puro y paisajes imponentes.

Hotel Termas El Sosneado, Mendoza. Foto Instagram @ruterosargentinos

Sin embargo, su esplendor fue breve. El hotel funcionó apenas hasta 1953, cuando cerró sus puertas sin explicaciones claras, aunque se atribuye a su ubicación aislada y a la dificultad de acceso como factores clave. Desde entonces, quedó abandonado.

Hoy, sus ruinas aún se mantienen en pie y se han transformado en un sitio de aire místico, visitado por turistas, montañistas y curiosos. Además, el sitio ganó notoriedad por su cercanía con el lugar donde se estrelló el avión uruguayo que transportaba al equipo de rugby en la tragedia de los Andes.

Ubicado a unos 21 kilómetros del sitio del accidente, este lugar suele formar parte de las excursiones que se realizan hacia los restos de la aeronave, funcionando como un punto de escala dentro del recorrido.

Hotel Termas El Sosneado, Mendoza. Foto Instagram @soymendozaok

Las termas, un punto turístico de Mendoza

A pesar de que el hotel fue abandonado en 1953, las aguas termales siguen brotando en la zona, alimentando piletas al aire libre que mantienen sus propiedades terapéuticas. Estas aguas sulfurosas, provenientes del volcán Overo, ofrecen beneficios como relajación muscular y alivio del estrés.

Actualmente, las ruinas del hotel y las termas son un destino popular para aventureros y amantes de la naturaleza que buscan una experiencia única en la Cordillera de los Andes. Aunque el lugar carece de servicios turísticos formales, su entorno agreste y la posibilidad de sumergirse en aguas termales en medio de un paisaje imponente lo convierten en una experiencia inolvidable.

Hotel Termas El Sosneado, Mendoza. Foto: Instagram @choiqueturismo

Cómo llegar al Hotel Termas El Sosneado

El acceso es principalmente por la Ruta Nacional 40 hasta el pueblo de El Sosneado, y desde allí se recorren unos 60 km adicionales por un camino de ripio y montaña que requiere vehículos 4x4 o adecuados para travesía. Aunque el trayecto es desafiante, el paisaje de la Cordillera y las ruinas del hotel lo convierten en una experiencia inolvidable para aventureros y exploradores.