Hotel Termas El Sosneado, Mendoza. Foto: Instagram @choiqueturismo

La belleza de Argentina cautiva a turistas de todo el mundo. Sin embargo, en muchos casos, el egoísmo termina opacando esos paisajes, que quedan contaminados por residuos. A la hora de conocer y disfrutar un entorno natural, es fundamental tomar conciencia y actuar con respeto, ya que los desechos pueden permanecer en el ambiente durante millones de años. Esto fue lo que ocurrió en un hotel abadonado ubicado en plena Cordillera de los Andes, un ícono del turismo que debió ser sometido a un operativo de limpieza.

El Hotel Termas El Sosneado se levanta a orillas del río Atuel y se encuentra ubicado a aproximadamente 137 kilómetros al sur de San Rafael, Mendoza. Construido en 1938 junto a aguas termales naturales, fue un centro de relax y turismo hasta que en 1953 fue abandonado y quedó en ruinas.

Hoy, aunque ya no funciona como alojamiento, sigue siendo un punto de interés para quienes buscan conectarse con la historia y disfrutar de sus aguas sulfurosas en un paisaje único e inhóspito.

Mientras hay quienes se retiran llevándose todos sus residuos, otros dejan basura abandonada, generando un impacto negativo en un lugar que disfrutan miles de personas y obligando a la naturaleza a un proceso de recuperación que puede llevar años.

Frente a esta situación, la Municipalidad de San Rafael llevó adelante un operativo de limpieza en el sector. Desde la comuna informaron que las cuadrillas recolectaron decenas de bolsas repletas de residuos, tanto en el interior del edificio como en sus alrededores y en la zona de los antiguos piletones de aguas termales.

“Nos encanta que cada vez vengan más visitantes a El Sosneado y que disfruten de las bellezas de nuestro lugar, pero también les pedimos que no dejen su basura: todo lo que traigan, se lo lleven”, expresó la delegada de El Sosneado, Gladys Pavez.

Hotel Termas El Sosneado, un ícono mundial en la Cordillera de los Andes

Inaugurado en 1938, el Hotel Termas El Sosneado fue una obra imponente situada a más de 2.100 metros de altura, en plena Cordillera de los Andes, al sur de la provincia de Mendoza. Construido por la empresa Ferrocarriles del Estado, abrió sus puertas acompañado por una gran campaña publicitaria y la presencia de destacadas figuras internacionales.

El proyecto tenía como objetivo aprovechar las aguas termales naturales de la región, reconocidas por sus supuestas propiedades curativas, y posicionar al lugar como un exclusivo destino turístico de montaña.

En ese momento, contaba con instalaciones de lujo para la época: piscina termal cubierta, baños individuales con agua termal, salones, habitaciones confortables y un entorno natural único que ofrecía descanso, aire puro y paisajes imponentes.

Hotel Termas El Sosneado, Mendoza. Foto Instagram @ruterosargentinos

Sin embargo, su esplendor fue breve. El hotel funcionó apenas hasta 1953, cuando cerró sus puertas sin explicaciones claras, aunque se atribuye a su ubicación aislada y a la dificultad de acceso como factores clave. Desde entonces, quedó abandonado.

Hoy, sus ruinas aún se mantienen en pie y se han transformado en un sitio de aire místico, visitado por turistas, montañistas y curiosos. Además, el sitio ganó notoriedad por su cercanía con el lugar donde se estrelló el avión uruguayo que transportaba al equipo de rugby en la tragedia de los Andes.

Ubicado a unos 21 kilómetros del sitio del accidente, este lugar suele formar parte de las excursiones que se realizan hacia los restos de la aeronave, funcionando como un punto de escala dentro del recorrido.

Hotel Termas El Sosneado, Mendoza. Foto Instagram @soymendozaok

Las termas, un punto turístico de Mendoza

A pesar de que el hotel fue abandonado en 1953, las aguas termales siguen brotando en la zona, alimentando piletas al aire libre que mantienen sus propiedades terapéuticas. Estas aguas sulfurosas, provenientes del volcán Overo, ofrecen beneficios como relajación muscular y alivio del estrés.

Actualmente, las ruinas del hotel y las termas son un destino popular para aventureros y amantes de la naturaleza que buscan una experiencia única en la Cordillera de los Andes. Aunque el lugar carece de servicios turísticos formales, su entorno agreste y la posibilidad de sumergirse en aguas termales en medio de un paisaje imponente lo convierten en una experiencia inolvidable.

Cómo llegar al Hotel Termas El Sosneado

El acceso es principalmente por la Ruta Nacional 40 hasta el pueblo de El Sosneado, y desde allí se recorren unos 60 km adicionales por un camino de ripio y montaña que requiere vehículos 4x4 o adecuados para travesía. Aunque el trayecto es desafiante, el paisaje de la Cordillera y las ruinas del hotel lo convierten en una experiencia inolvidable para aventureros y exploradores.