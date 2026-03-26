La competición que invita a estudiantes y docentes a pensar un mundo más sostenible Foto: Copa Climática 2026

La Copa Climática 2026 ya está en marcha y convoca a estudiantes y docentes de Latinoamérica a participar de una competencia educativa online que conecta el espíritu futbolero con el desafío del cambio climático. La iniciativa es gratuita y está abierta tanto a escuelas públicas como privadas.

Impulsado por la ONG Eco House Global, el certamen apunta a jóvenes de 16 a 18 años, que compiten en equipos junto a un docente de su misma institución. A través de una plataforma digital, suman puntos y acceden a contenidos formativos y avanzan en distintas instancias del torneo.

Cómo funciona la competencia y cuáles son los ejes temáticos

La competición que invita a estudiantes y docentes a pensar un mundo más sostenible Foto: Copa Climática 2026

La propuesta replica la lógica de un mundial, pero con foco en la acción climática, la sostenibilidad y el compromiso comunitario. A lo largo del recorrido, los participantes combinan aprendizaje, juegos interactivos y trabajo colaborativo, con premios para los equipos que lleguen a las fases finales.

La competencia se desarrolla en cinco módulos temáticos que abordan desde la ciencia del cambio climático hasta la revolución ciudadana, pasando por mitigación, adaptación, ciudades y perspectiva de género.

Cada etapa plantea desafíos que ponen a prueba los conocimientos y la creatividad de los equipos.

La competición que invita a estudiantes y docentes a pensar un mundo más sostenible Foto: Copa Climática 2026

Quienes logren avanzar a las instancias decisivas deben responder una pregunta central: qué problemática socioambiental existe en su comunidad y cómo puede resolverse. A partir de ese disparador, los estudiantes diseñan un proyecto con el acompañamiento de mentorías especializadas.

Las mejores propuestas acceden a la gran final, donde se evalúa el impacto, la viabilidad y el potencial transformador de cada iniciativa. La experiencia busca que las ideas surgidas en el aula puedan trascender la escuela y generar cambios reales en el territorio.

Fechas clave y etapas del mundial ambiental

La competición que invita a estudiantes y docentes a pensar un mundo más sostenible Foto: Copa Climática 2026

La Copa Climática 2026 tiene fechas definidas: la competencia comienza el 30 de marzo, con una etapa clasificatoria que se extiende hasta el 29 de mayo. Las semifinales se disputarán entre el 1 de junio y el 6 de julio, y la final será el 13 de julio.

El certamen cuenta con antecedentes destacados en la región. En ediciones anteriores, proyectos impulsados por estudiantes lograron llegar a ministerios y secretarías de ambiente y avanzar hacia su implementación como políticas públicas.

Proyectos que trascendieron la escuela gracias a la Copa Climática

La competición que invita a estudiantes y docentes a pensar un mundo más sostenible Foto: Copa Climática 2026

Entre las iniciativas reconocidas se encuentran Revive la Quebrada, oriunda de Ecuador, enfocada en la recuperación ambiental mediante la gestión de residuos; Echar Raíces, de Argentina, sobre forestación con especies nativas; Ecolab, también de Argentina, que promueve el reciclaje de aceite y empleo local; y Eichhornia Sostenible, de Colombia, un sistema de biofiltros naturales para el cuidado del agua.

La Copa Climática forma parte de la Red de Escuelas para el Desarrollo Sostenible (REDES), que integra a más de 250 escuelas de América Latina. Desde 2016, Eco House Global impulsa programas de educación socioambiental y apuesta a la formación de nuevas generaciones como motor frente a la crisis climática.

Las inscripciones ya están abiertas a través de la plataforma www.copaclimatica.com.ar, y las consultas pueden realizarse escribiendo a copaclimatica@ecohouse.org.ar.