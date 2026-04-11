Una ciudad europea ilumina sus calles con luz roja: los motivos detrás del cambio que involucra a los murciélagos. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

En un contexto donde las ciudades europeas empiezan a repensar su relación con el entorno natural, una decisión urbana en Dinamarca puso a los murciélagos en el centro del debate. En la localidad de Gladsaxe, a pocos kilómetros de Copenhague, un tramo de la avenida Frederiksborgvej dejó atrás la iluminación blanca tradicional para adoptar una alternativa poco habitual: luz roja.

“ La intervención, que abarca unos 700 metros junto a áreas arboladas y la ciclovía Farumruten, no buscó apagar las luminarias sino “transformarlas”.

Los registros de murciélagos eran elevados, lo que impulsó una solución que conciliara movilidad urbana y conservación. Foto: Unsplash

El objetivo fue claro: mantener condiciones mínimas de visibilidad para peatones y ciclistas sin convertir la calzada en una barrera lumínica para la fauna nocturna. En esa zona, los registros de actividad de distintas especies de murciélagos (tanto en descanso como en forrajeo) eran elevados, lo que impulsó una solución que conciliara movilidad urbana y conservación.

Iluminación roja en Dinamarca: cómo funciona el proyecto que protege a los murciélagos sin apagar la ciudad

La elección de la luz roja no es casual. Desde el punto de vista técnico, se trata de una longitud de onda más larga, menos invasiva para muchas especies nocturnas. Diversos estudios coinciden en que las luces blancas frías (ricas en tonos azulados) pueden alterar los patrones de actividad de los murciélagos, reducir sus áreas de alimentación e incluso exponerlos más a depredadores.

Luz roja vs. luz blanca: el debate entre biodiversidad y seguridad vial en Europa

En cambio, las tonalidades cálidas, como el rojo o el ámbar, generan un impacto significativamente menor. Sin embargo, esta solución abre otro frente de discusión: la seguridad vial. La iluminación pública no solo cumple una función estética o ambiental, sino que es clave para la percepción de obstáculos y la detección de riesgos.

Desde el punto de vista técnico, la luz roja tiene una onda más larga y menos invasiva para muchas especies nocturnas. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

En términos generales, la evidencia sobre conducción nocturna indica que una mejor sensibilidad al contraste se traduce en tiempos de reacción más rápidos. Y ahí es donde la luz roja plantea interrogantes, ya que no ofrece el mismo nivel de contraste que una luz blanca neutra.

De Dinamarca a Reino Unido: las ciudades que cambian el alumbrado público para cuidar la fauna nocturna

Lejos de ser un experimento aislado, el caso danés forma parte de una tendencia más amplia en Europa. En Avord, por ejemplo, se optó por una solución intermedia: iluminación ámbar (cercana al rojo) durante los meses de mayor actividad biológica, y retorno a la luz blanca en invierno, cuando la prioridad pasa a ser la visibilidad en la vía pública.

Otro antecedente clave se dio en Zuidhoek-Nieuwkoop, en los Países Bajos, que en 2018 fue presentado como el primer pueblo del mundo en instalar alumbrado LED rojo específicamente diseñado para no afectar a los murciélagos.

La luz roja se convierte en una crucial herramienta para redefinir cómo conviven ciudades y biodiversidad. Foto: Unsplash

Un año más tarde, en el Reino Unido, se inauguró un paso de 60 metros iluminado en rojo sobre la A4440, junto a la reserva natural Warndon Woodlands, con el mismo propósito: permitir el cruce seguro de estas especies sin alterar su comportamiento.

Lo que emerge de estas experiencias es un cambio de paradigma. La infraestructura urbana ya no se diseña únicamente en función de las necesidades humanas, sino que empieza a incorporar variables ecológicas con mayor peso. En ese equilibrio, la luz se convierte en una crucial herramienta para redefinir cómo conviven ciudades y biodiversidad.