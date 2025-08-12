“Que cuente lo que sabe”: el hermano del joven asesinado en Coghlan, tras la grave acusación que hizo un excompañero

Adrián Farías había declarado que el joven fallecido intentó abusar de él en la ENET N°36 de Saavedra.

Javier Fernández Lima, hermano de Diego. Foto: Captura.

Luego de que Adrián, un excompañero de Diego Fernández Lima declarara que la víctima de un caso que conmociona a un país entero “era bastante problemático, intentó violarme en el baño del colegio”; el hermano del difunto salió al cruce.

Javier Fernández Lima, el hermano del joven de 16 años que fue asesinado y enterrado en una casa en el barrio porteño de Coghlan, respondió: “Vi la nota esa, esta persona es conocida. Me pidieron que no hable del tema porque ya está en manos de la fiscalía".

Diego, el joven asesinado en 1984. Foto: Redes sociales.

El familiar del joven que desapareció hace 41 años aclaró, en el programa Mujeres Argentinas (El Trece) que “todos tienen su derecho a hablar” y le hizo una recomendación al denunciante: “Lo invito a que hable con la fiscalía y que cuente lo que sabe”.

Fernández Lima dijo además que los excompañeros de colegio de su hermano lo "apoyaron mucho después de lo que se dijo en esa entrevista". Asimismo, agregó: “Es emocionante. Es muy lindo lo que están diciendo, se presentaron espontáneamente en la fiscalía, nadie les pidió nada”.

Qué dijo el excompañero de Diego Fernández Lima

En una entrevista televisiva con América TV, un excompañero de colegio de Diego Fernández Lima acusó al joven fallecido de haber intentado abusar de él en la ENET N°36 de Saavedra.

El denunciante aclaró que no conocía ni la casa de Diego Fernández Lima ni la de Cristian Graf: "No me llevaba bien con ninguno de los dos, no eran mis amigos”.

“Era un colegio que recibía chicos repetidores y echados de otros colegios, éramos un colegio bastante complicado, de hecho mis padres me sacaron de ahí porque ya era intolerable la convivencia”, rememoró sobre la escuela a la que iban.

Adrián Farías todavía no fue llamado a declarar como testigo en el expediente del fiscal Martín López Perrando, quien ya está al tanto de sus declaraciones.