Prendieron fuego una camioneta en General Roca: qué tiene que ver Marcos Rojo en el caso

El futbolista fue mencionado en el hecho, aunque en ese momento estaba a muchos kilómetros de distancia.

Incendiaron una camioneta a nombre de Marcos Rojo. Foto: Captura de video

Marcos Rojo debutó este martes en Racing, en medio del partido ante Peñarol por Copa Libertadores. Sin embargo, su nombre fue vinculado a un caso policial horas antes, aunque el futbolista no estaba implicado de manera directa.

Durante la madrugada del sábado, se registró un incendio en la intersección de Maipú y San Martín, en General Roca, Río Negro. Tanto la Policía como los bomberos verificaron que se trataba de una Ford F-150 Raptor que estaba en llamas, por lo que se procedió a desactivar el fuego.

Un hombre prendió fuego una camioneta que estaba a nombre de Marcos Rojo. Video: X Hechosanderecho.

Los testigos sumaron la información de que no había sido casual el hecho: un hombre encapuchado acudió al lugar con un bidón de combustible, le tiró una buena cantidad sobre el vehículo y luego lo prendió fuego. El sospechoso salió corriendo tras observar que habían comenzado las llamas.

Lo curioso es que la camioneta en cuestión estaba a nombre de Marcos Rojo, más allá de que no estaba en su posesión. Según se pudo reconstruir, estaba a cargo de un sujeto identificado como R.E.A., que se encontraba en un boliche cuando ocurrió este hecho violento.

Marcos Rojo, nuevo jugador de Racing. Foto: X @RacingClub

Actualmente, la camioneta en cuestión está valuada en $100 millones. De todos modos, tras el incendio, quedó calcinada y es irrecuperable.

Según se conoció en la investigación del hecho, Marcos Rojo vendió esta camioneta tiempo atrás, aunque la transferencia no se realizó de manera formal. Esto produjo que siga vinculado a su nombre y que sea vinculado con él ante el misterioso incendio.

En busca de conocer más información sobre lo ocurrido, el fiscal de turno inició una causa por daños, además de que formó un gabinete de investigaciones. Todavía no se descartan hipótesis, por lo que podría tratarse de un ataque dirigido o directamente una cuestión al azar.

Un hombre encapuchado prendió fuego una camioneta a nombre de Marcos Rojo. Foto: Captura de video

Una cámara de seguridad ubicada a pocos metros del hecho ayuda a intentar esclarecer lo ocurrido. Un hombre encapuchado se dirigió directamente a la camioneta y comenzó su accionar ilícito.

Actualmente, el objetivo es identificar el hombre que prendió fuego el vehículo a nombre de Marcos Rojo. Por esto mismo, hasta el momento no hay detenidos, ya que no pudieron registrar su identidad.