Racing presentó a Marcos Rojo: la insólita camiseta que usará para no hacer referencia a Independiente

El defensor de 35 años sólo podrá jugar Libertadores y Copa Argentina.

Marcos Rojo fue presentado en Racing Foto: X @RacingClub

En medio del papelón dirigencial por su llegada, Racing presentó a Marcos Rojo como su nuevo refuerzo en sus redes sociales de una manera curiosa: la “Academia” hizo caso omiso al apellido del defensor por ser el apodo de Independiente, su clásico rival.

El ex Boca, de 35 años, llegó a Avellaneda con el pase en su poder tras haber rescindido con el “Xeneize” y firmó un contrato de productividad por un año. “Marcos se Copa. Ya es jugador del Primer Grande. El defensor firmó contrato por 1 año y ya está disponible para el próximo partido de Libertadores”, reza el posteo de presentación.

Este domingo, el central zurdo tuvo su primer entrenamiento bajo las órdenes de Gustavo Costas y conoció a sus nuevos compañeros.

Si bien no era tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo, Rojo venía entrenando diferenciado, por lo que su nuevo entrenador podría utilizarlo el martes, cuando la “Academia” visite a Peñarol por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Papelón de Racing en el pase de Rojo

Racing podrá contar con su nuevo refuerzo solo en dicho certamen continental y la Copa Argentina, ya que no está habilitado para sumar minutos en el Torneo Clausura.

Esto se debe a una regla de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la cual impide que sea anotado, producto de que ya pasó el 24 de julio, la fecha del cierre del mercado de pases.

El artículo que impide que Marcos Rojo juegue en Racing. Foto: NA

El artículo 19.2.4 del reglamento de la AFA es el que frena la operación. Dicho apartado menciona que los clubes no pueden sumar jugadores libres que hayan finalizado su vínculo luego de la fecha mencionada. Esto impide que pueda ser anotado para jugar el torneo local.

Ante esta situación, en Racing analizan presentar un recurso de amparo o encontrar algún vacío legal que le permita hacer una presentación formal y poder usar a Rojo en el Torneo Clausura.