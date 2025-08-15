Macabro hallazgo en Córdoba: quién era la joven encontrada en el placard de la casa de un expolicía

Milagros Micaela Basto tenía 22 años y era buscada desde agosto de 2024.

Milagros Micaela Basto Foto: NA

Después de varias semanas de incertidumbre, la Justicia de Córdoba confirmó la identidad del cuerpo encontrado en un placard tapiado dentro de un departamento ubicado en pleno centro de la ciudad capital.

Se trata de Milagros Micaela Basto, cuyos restos se encontraban en la casa del expolicía Horacio Grasso. En medio del dolor por la estremecedora aparición, se dieron a conocer detalles de la vida de la chica de 22 años, quien era buscada desde agosto de 2024.

El Ministerio Público Fiscal provincial informó este jueves que los restos óseos encontrados en el departamento ubicado en calle Buenos Aires a comienzos de julio de este año son de Basto, motivo por el cual se dispusieron las imputaciones del exefectivo policial y su hermano Javier.

La víctima, conocida como “Pitu”, era mamá de un niño y en el último periodo estaba en situación de calle por los problemas de consumo de drogas. Aunque había perdido relación con su familia, cada tanto se acercaba a visitar a su hijo, pero en agosto dejó de hacerlo.

Fue así como en noviembre del año pasado sus cercanos empezaron a percibir su desaparición en redes sociales, pero recién en diciembre el MPF solicitó colaboración para encontrar a la joven.

La investigación y el hallazgo

El 5 de julio de 2025 la Policía ingresó a la vivienda de Grasso, quien había sido condenado a 27 años de cárcel por el crimen de Facundo Novillo Cancinos en 2007 y ahora cumplía prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Dentro del departamento hallaron una puerta tapiada y detrás un armario que había sido sellado con cemento. Tras demoler la estructura encontraron los restos en avanzado estado de descomposición.

La identificación del cuerpo se logró ante la sospecha de que se trataba de un crimen ocurrido hace más de medio año, por lo que se comenzó con la búsqueda de personas que hayan desaparecido en dicho periodo.

De este modo, un cotejo de ADN del cuerpo de la víctima y un familiar suyo determinó que se trataba de Basto.