Horror en Mar del Plata: detienen a un hombre acusado de explotar sexualmente a mujeres y tatuarle sus iniciales en los genitales

Según la investigación, el apuntado reclutaba a sus víctimas, las inducía al consumo de drogas y las obligaba a prostituirse. Durante el allanamiento, la policía secuestró elementos que refuerzan la acusación.

Policía de Mar del Plata. Foto: NA.

Detuvieron a un hombre de 40 años en Mar del Plata en el marco de una investigación por explotación sexual de al menos tres mujeres, quienes eran sometidas a consumir drogas, sufrir agresiones físicas y ser tatuadas con las iniciales del acusado en sus zonas íntimas.

Según información del portal El Doce, el caso salió a la luz el 11 de julio, cuando una denuncia anónima al 911 alertó sobre la explotación de al menos tres mujeres, identificadas como C.A., L.P. y L. Durante un operativo policial, una joven de 23 años fue rescatada y el sospechoso quedó detenido.

Policía de Mar del Plata

Según la investigación, el hombre reclutaba a mujeres en situación de vulnerabilidad, las inducía al consumo de drogas y las obligaba a prostituirse. Para organizar los encuentros con clientes utilizaba la aplicación Telegram, y trasladaba a las víctimas en su camioneta Volkswagen Amarok a distintos hoteles y viviendas particulares de la ciudad.

Los testimonios de las mujeres revelaron prácticas de extrema violencia: cortes con armas blancas, quemaduras en las muñecas, pérdida de piezas dentales y la obligación de llevar tatuajes con las iniciales “F” o “FU” en la pelvis, la oreja y otras zonas sensibles del cuerpo, como marca de sometimiento.

En los allanamientos, la Policía secuestró una máquina de tatuajes y otros elementos que refuerzan la acusación. Finalmente, la causa continúa en manos de la Justicia, que busca determinar si existen más víctimas vinculadas a esta red de explotación.

Policía de la Provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, NA

Una pareja fue denunciada por explotar sexualmente a sus hijas en Mar del Plata: una de ellas está embarazada

En el mes de junio, una pareja de 35 años fue denunciada y detenida por explotar sexualmente a sus hijas de 11 y 17 años en la ciudad de Mar del Plata. Las dos menores fueron rescatadas durante un allanamiento que fue realizado el miércoles en el barrio Libertad.

Según informó el medio 0223, las jóvenes viven en situación de abandono y precariedad total en la vivienda que alquilan, donde eran sometidas a la explotación sexual por sus padres.

Demorados explotación sexual de sus propias hijas en Mar del Plata. Foto: Gentileza 0223 / policía de Mar del Plata

Las hijas de los imputados quedaron bajo resguardo municipal, mientras que los adultos fueron liberados luego de unas horas demorados pese a ser notificados por el delito de “explotación sexual”.

Por otro lado, tras revisiones médicas de las menores de edad, los médicos descubrieron tras una serie de estudios que la mayor de las víctimas se encuentra transitando un reciente embarazo.