Un policía mató a un hombre que intentó robarle el arma en La Boca

Sucedió este sábado por la mañana. Toda la secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad.

Un policía mató a un hombre que intentó quitarle su arma. Foto ilustrativa: Archivo.

Un hecho de violencia sacudió una vez más a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En esta oportunidad, al barrio porteño de La Boca, donde un oficial de la Policía de la Ciudad mató a un hombre que intentó robarle su arma.

El hecho tuvo lugar en la esquina de Olavarría y Necochea, donde el uniformado estaba cumpliendo con sus tareas de vigilancia. Sucedió en la mañana de este sábado, pasadas las 6:30 h.

El detalle del enfrentamiento entre un policía de la Ciudad que mató a un hombre

Según los reportes, el policía -un oficial mayor de la fuerza- había sido abordado por un hombre que lo amenazó con un arma de fuego.

Según se supo, el delincuente le habría dicho en ese instante: “¿Te querés morir? Dame el fierro", con claras intenciones de obligar al uniformado a que entregue su arma reglamentaria.

Se desplegó un operativo de seguridad en la zona. Foto: NA.

Tras esta amenaza se dio un forcejeo entre los dos. Y durante el mismo, el policía alcanzó a zafarse y efectuó cuatro disparos.

Producto de estos cuatro disparos el agresor acabó gravemente herido y falleció en el lugar de los hechos. Una ambulancia del SAME constató su deceso. En el lugar intervino personal de la Policía Federal Argentina.

Toda la secuencia del hecho quedó registrada por una cámara de monitoreo urbano que se haya en el cruce de Olavarría y Necochea, lo que permitió corroborar la declaración del agente y constatar que los hechos se dieron tal cual como él los describió.

Además, se desplegó un operativo policial en la zona, y se acordonó el sitio a fin de realizar las pericias pertinentes.