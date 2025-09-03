Horror en Rosario: encontraron el cuerpo de un hombre flotando en el río Paraná

El hallazgo del cadáver fue divisado por una mujer a la altura de la calle Balcarce, quien llamó desesperadamente al 911 para reportar el hecho.

Enuentran un cuerpo en el Rio Paraná Foto: NA

Encontraron el cuerpo flotando de un hombre muerto en el Río Paraná, cerca de la costanera central de Rosario, y la Justicia investiga las circunstancias de su deceso. El hallazgo del cadáver fue divisado por una mujer a la altura de la calle Balcarce, quien llamó desesperadamente al 911 para reportar el hecho.

Luego de haber dado la alerta, el personal de Prefectura Naval concurrió hasta el lugar y constató el fallecimiento. Los prefectos retiraron el cadáver y lo derivaron hacia la base de Operaciones de San Juan, mientras que se alertó a la Policía de Investigaciones (PDI), la Fiscalía de Homicidios y la unidad de traslados forenses, según informó el portal del diario La Capital.

Policía rosarina. Foto: rosario3.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y el Instituto Médico Legal se encargará de realizar la autopsia correspondiente.

Detienen a un hombre luego de una persecución en la Autopista Cámpora: circulaba en una camioneta robada

Un hombre fue detenido en las últimas horas luego de protagonizar una persecución a bordo de una camioneta robada en la autopista Cámpora, en la Ciudad de Buenos Aires.

El hecho ocurrió cerca de las 23:30 horas, cuando efectivos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes intentaron identificar una Toyota Hilux sospechosa en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Dellepiane.

Al recibir la voz de alto, el conductor se dio a la fuga por la autopista, lo que desató una peligrosa persecución a alta velocidad. Durante la huida, el hombre no solo desobedeció las órdenes policiales, sino que también intentó atropellar a varios efectivos, poniendo en riesgo su integridad y la de terceros.

Persecución y choque en la autopista Cámpora. Foto: NA.

Frente a esa maniobra, los policías realizaron varios disparos contra la camioneta, la cual chocó contra un camión Mercedes Benz.

Se montó un importante operativo para detener a este hombre que huía con una camioneta robada.

El sospechoso fue reducido y detenido en el lugar, y personal del SAME lo trasladó hasta el Hospital Grierson con el diagnóstico de traumatismo en el tórax producto del choque. A posteriori se constató que el vehículo tenía pedido de secuestro por robo.