Sobrina del intendente e hija de un comisario retirado: el perfil de la nena de Mendoza que disparó un arma y se atrincheró en la escuela

Ocurrió en La Paz, al norte de la provincia. No hubo heridos y la escuela está evacuada, mientras la policía negocia con la menor.

Una nena abrió fuego en una escuela en Mendoza Foto: Captura de pantalla

Este miércoles a la mañana, una niña de 14 años llevó un arma a la escuela, disparó varias veces al aire y se atrincheró en un aula de la escuela Marcelino Blanco, de La Paz, al norte de Mendoza. La menor es sobrina lejana del intendente Fernando Ubieta, hija de su primo segundo, un comisario retirado de la provincia de San Luis.

El hecho ocurrió este miércoles a la mañana en la escuela Marcelino Blanco del departamento de La Paz, ubicado al norte de la provincia, al límite con San Luis. Fue cuando los estudiantes volvían a las aulas después del primero recreo, alrededor de las 9.30.

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, indicó a Canal 7 de Mendoza que la menor, que lleva su mismo apellido, es pariente de él. “Todos los Ubieta en La Paz somos familiares, el padre de esta chica es primo segundo mío”, dijo el jefe comunal, que en este momento se encuentra con los padres de la menor en el colegio.

“Estoy con el padre y con la madre que están desesperados y sorprendidos como estamos todos”, contó Ubieta, y dijo que “el padre llora y la madre llora, nada más”.

Según las primeras informaciones, el padre de la menor es un comisario retirado de la provincia de San Luis, que limita con La Paz. Se cree que el arma que llevó al colegio pertenece a su padre.

En cuanto a los motivos de esta reacción, las primeras informaciones indican que se trata del enojo con la docente de Historia, materia que estaría reprobando.

“Una niña más bien tímida”

“Termina el recreo y van pasando a las aulas y me dicen tres alumnas que quieren hablar con migo y me dijeron que la niña Ubieta tenía un arma”, contó Fabiana Montón, preceptora del curso de la menor.

La docente intentó controlar la situación, y entonces fue cuando la menor le mostró el arma, le apuntó, y le disparó a los pies. “Tuve miedo porque no bajada el arma, la levantaba”, relató.

Es una niña más bien tímida que le iba bien en las materias, dijo también la docente, y aseguró que la menor nunca se quejó por ser víctima de bullying.

