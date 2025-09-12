Controles exitosos en Merlo: cayó un prófugo por intento de asesinato

Fue detenido durante un operativo de control en el barrio Matera. El joven de 22 años tenía un pedido de captura desde junio por un violento ataque con arma blanca.

Controles exitosos en Merlo: cayó un prófugo por intento de asesinato. Foto: Prensa

Un operativo de control vehicular en la intersección de Arredondo y Alem terminó con la detención de Esteban Emanuel Giles, de 22 años, quien estaba prófugo de la justicia desde hacía tres meses por una causa de homicidio agravado en grado de tentativa.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Subcomisaría del Barrio Matera. Giles circulaba en una motocicleta Zanella Due blanca cuando fue identificado por los uniformados. Al constatar sus datos, se confirmó que sobre él pesaba un pedido de captura activo emitido el 12 de junio por el Juzgado de Garantías N.º 2 de Morón.

El hecho que motivó su búsqueda ocurrió el 22 de abril pasado, cuando Carlos De Luca (37) resultó gravemente herido tras recibir una puñalada en el abdomen. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Eva Perón, donde fue intervenida quirúrgicamente y logró recuperarse.

La investigación está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 de Morón, que deberá avanzar ahora con la indagatoria del detenido y la recolección de pruebas para determinar los móviles del ataque.

El acusado permanece detenido a disposición de la Justicia y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas