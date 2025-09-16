Dolor en Entre Ríos: una joven murió tras chocar contra el espejo de un auto, caerse y ser atropellada por un colectivo

La deportista era una figura reconocida del patín artístico en la ciudad de Paraná. Circulaba con su moto al momento del accidente y murió en el acto.

Dolor por la muerte de Julia Tactagi Foto: Facebook

Entre Ríos amaneció con la peor noticia: Julia Tatagi, una joven de 24 años muy reconocida en el mundo del patín artístico en Paraná, murió tras un trágico accidente en su moto.

Según indicaron los medios locales, la deportista iba manejando por el cruce de la Avenida Almafuerte y Susana María Acevedo en su moto blanca y en ese lugar chocó contra el espejo de un auto.

El impacto fue tal que le hizo perder el control de la moto y caer al asfalto. En ese momento, un colectivo que circulaba por la zona la atropelló, debido a que no pudo frenar a tiempo. Julia murió en el acto por la gravedad de las heridas.

Tras conocerse la noticia, la Federación Entrerriana de Patín decidió expresar su profundo dolor por la pérdida la deportista en sus redes sociales: “Pedimos una oración por su eterno descanso y fortaleza para sus familiares y amigos en este difícil momento”.

Desde Agmer Paraná también enviaron un mensaje de apoyo a la familia Tactagi: “Abrazamos y acompañamos a nuestro compañero y deseamos fortaleza y paz para toda su familia en este doloroso momento”.

Quién era Julia Tactagi, la joven que murió atropellada en Entre Rios

Julia, de 24 años, era una gran referente del patín artístico local. Según sus redes sociales, no solamente competía, sino que además era profesora y formaba parte del equipo técnico del C.A.L. San Martín. Además, daba clases en la Fundación de Sol.

La joven era hija de Martín Tactagi, actual secretario adjunto de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer Paraná) y candidato a secretario general en las próximas elecciones del gremio, Julia se subió a sus primeros patines a los 8 años y nunca más se bajó.

“El patín artístico es mi vida, sin dudas”, había dicho en una entrevista en 2022. Con más de 13 años de trayectoria, se destacó tanto en competencias provinciales como nacionales y se ganó el respeto de colegas, alumnas y alumnos.