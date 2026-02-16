Julio Cornelio Guerra Torres, el conductor que atropelló y mató a Eugenia Carril. Foto: NA.

El acusado de atropellar, matar y abandonar a Eugenia Carril, la joven de 18 años que el viernes a la noche volvía de estudiar en la Universidad de La Plata, es un pintor de 41 años que horas después del hecho se presentó como si nada hubiera pasado a ver un trabajo.

Fuentes policiales revelaron a la Agencia Noticias Argentinas que el acusado, identificado como Julio Cornelio Guerra Torres y de nacionalidad peruana, fue a trabajar a una vivienda ubicada en Parque Sicardi junto a dos obreros.

El implicado estuvo más de 24 horas prófugo, pero debido a la fuerte presión social se entregó en la dependencia de la DDI La Plata, ubicada en 1 y 59.

“El sábado, pasadas las 8:00, fue hasta una casa por un trabajo. La empleadora contó que Torres le pidió un pago adelantado de un millón de pesos para avanzar en tareas de pintura. Ese dinero lo cobró y permaneció prófugo durante varias horas”, contó un investigador.

La Policía allanó varios domicilios de allegados al imputado durante la madrugada del domingo, pero no lograron capturarlo, aunque alrededor de las 11:00 encontraron la Chevrolet Meriva estacionada en 5 y 57.

Eugenia Carril, la joven de 18 años que fue hallada muerta en una zanja en La Plata. Foto: Redes sociales

El caso quedó a cargo del fiscal Fernando Padovan, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 12 de La Plata, y este lunes por la mañana indagará al detenido en sede judicial.

Los cargos que le imputa son por “homicidio culposo agravado por la conducción automotor y por haber abandonado a la víctima a su suerte ni prestar auxilio” (artículo 84 bis del Código Penal).

En tanto, el vehículo con el cual mató a la víctima está radicado en Chubut y registra infracciones reiteradas.

Detalles del crimen

Carril era intensamente buscada por su familia desde la noche del viernes. Un investigador explicó que “en la imagen que aportó el Centro de Monitoreo Municipal de La Plata se ve a la joven cuando bajaba del colectivo, caminó algunas cuadras y una maniobra imprudente terminó en el embiste seguido de muerte de la víctima”.

El hallazgo se produjo en la zona de 3 y 96, donde vecinos avisaron al 911 tras observar a una persona tendida en una zanja.

Efectivos de la comisaría jurisdiccional, del Comando de Patrullas y peritos de la Policía Científica acudieron al lugar y realizaron las primeras tareas para preservar la escena y recolectar pruebas.

Se entregó el acusado de atropellar y matar a la estudiante universitaria. Foto: NA.

De acuerdo con la información recabada, la joven descendió de un colectivo de la línea Este, ramal 14, en la intersección de 7 y 96, y se dirigía hacia su domicilio ubicado en 1 y 96, cuando se perdió todo contacto con sus allegados.

Los familiares de la joven concurrieron a la escena del hallazgo y siguieron de cerca el operativo, luego de haber impulsado una intensa búsqueda y pedido difusión en redes sociales ante su desaparición.

Asimismo, las imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo Municipal de La Plata y por circuitos privados permitieron establecer la secuencia previa al impacto, por lo que ahora se identificó al modelo del vehículo como una Chevrolet Meriva.

“En la imagen se ve a la joven cuando bajaba del colectivo, caminó algunas cuadras y, finalmente, la maniobra imprudente que terminó en el embiste seguido de muerte de la damnificada”, explicó un investigador a NA.

Las filmaciones de la zona hacen foco en una de las cámaras instaladas en 96 entre 2 y 3 y orientada hacia calle 3, permitieron observar el momento previo a la colisión. De acuerdo con el registro fílmico, alrededor de las 22:26 se observa a la joven que caminaba por la calle 96 en dirección de 4 hacia 3.

Se entregó el acusado de atropellar y matar a la estudiante universitaria. Foto: NA.

Un minuto después, a las 22:27 aproximadamente, aparece en la misma secuencia una camioneta que circulaba por 96 desde 7 hacia 1.

Al arribar a la intersección con calle 3, se puede ver el encendido de la luz de freno del vehículo y una maniobra brusca de esquive, momento en el que los investigadores presumen que se produjo la colisión con la víctima.

En la misma grabación también se detectó el paso de otra Chevrolet Meriva que circulaba de frente, material que ahora es analizado para determinar si ese vehículo guarda relación con el hecho o si su conductor podría aportar datos en calidad de testigo.