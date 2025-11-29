El joven que chocó y mató a una pareja en José C. Paz rompió el silencio: el mensaje a los hijos de las víctimas

Tras el fatal choque en José C. Paz, Michael Jean Carballo, el conductor de la Amarok que atropelló y mató a una pareja, pidió perdón públicamente a los hijos de las víctimas y negó haber manejado alcoholizado o a alta velocidad.

El conductor de la camioneta que chocó y mató a una pareja en José C. Paz, provincia de Buenos Aires, rompió el silencio tras el trágico suceso: “Les pido disculpas a los hijos”.

Se trata de Michael Jean Carballo, quien manejaba una camioneta Volkswagen Amarok cuando chocó y mató a estas dos personas. El joven se manifestó a través de medios de comunicación para pedirle disculpas a los hijos del matrimonio.

¿Qué dijo el joven que chocó y mató a la pareja?

En diálogo con Telenoche, este joven expresó: “Quiero pedir perdón, en especial a los tres nenes. Yo estoy dispuesto a todo con ellos”.

Asimismo, justificó que no manejaba a 160 km/h y que no estaba alcoholizado y también aseguró que no se droga, por lo que no estaba bajo la influencia de ningún tipo de alucinógeno.

“Estoy muy mal y pido mil disculpas a la familia otra vez”, reiteró y se quebró. Cabe recordar que quedó en libertad tras abonar la fianza de 13 millones y ofreció el auto de su padre como parte de la garantía.

“Están todas las pruebas” ratificó. “Los peritos y sus abogados lo pueden confirmar”.

El abogado de Carballo intentó defender a su representado al decir que “no hay buena iluminación en el lugar, el vehículo apareció de la nada. Mi cliente intentó frenar, pero tuvimos este lamentable siniestro”.

La reacción de los familiares de las víctimas al saber que Carballo quedó en libertad

El hermano de Eliana Ramírez (una de las víctimas), Jonathan, manifestó su desconcierto y bronca tras saberse que el joven había salido en libertad: “Sentí mucha impunidad, bronca y molestia. Yo pedí a mi hermana y a mi cuñado. Fue una sorpresa, uno siempre cree en la justicia y que va a estar pagando lo que tiene que pagar”.

“Este chico tenía el poder adquisitivo para lograrlo y, suena mal lo que voy a decir, pero parece que uno si tiene plata arregla todo”, señaló.

Respecto de la situación de los tres menores huérfanos, Jonathan manifestó: “Están siendo atendidos por psicólogos para sostenerlos desde el lado emocional”.