Narela Micaela Barreto, argentina asesinada en Los Ángeles. Foto: Instagram.

Las autoridades de Estados Unidos iniciaron este viernes la autopsia a Narela Barreto, la joven argentina encontrada muerta en la ciudad de Los Ángeles. El procedimiento forense comenzó a las 12 del mediodía, hora local, y los resultados preliminares podrían estar disponibles en un plazo de hasta tres días, según informó la familia, que sigue de cerca el avance de la causa.

“Tenemos confirmado que fue asesinada”, afirmó su prima Kiara, quien expresó la expectativa de que el estudio médico-legal aporte información clave para la investigación y permita avanzar en la identificación de posibles responsables.

Narela Barreto. Foto: Redes sociales

Qué se sabe sobre el hallazgo del cuerpo

El cuerpo de Narela fue encontrado en la vía pública, a unas cinco cuadras del departamento al que se había mudado recientemente. Según relató su hermano, Santiago Barreto, la joven llevaba al menos un par de días fallecida al momento del hallazgo.

Sobre las circunstancias iniciales del caso, la familia explicó que fue un tercero quien alertó a las autoridades. “Aparentemente alguien desconocido la encontró en la calle, hizo la denuncia y la policía se hizo cargo del caso a partir de ahí. Por ahora es una causa abierta y con carácter de homicidio, pero no nos dijeron si hay algún sospechoso”.

El departamento donde residía la joven fue revisado por la policía antes de la llegada del padre a Estados Unidos. “Un amigo de mi hermana logró entrar con la policía y estaba todo en orden, era como ella lo había dejado”, señaló Santiago, descartando así un hecho delictivo dentro de la vivienda. “Así que no fue un intento de robo, algo de esto fue en la calle”, subrayó.

Narela Barreto, argentina asesinada en Los Ángeles. Foto: Redes sociales

Los últimos movimientos de Narela

La investigación también analizó los registros de transporte y el uso del teléfono celular. El hermano de la víctima aclaró que no hubo un traslado personal en Uber previo al hecho. “El último Uber que está registrado es un Uber de entrega, nada más. No que se haya subido”.

Además, confirmó que el celular fue hallado junto al cuerpo: “El teléfono lo tenía mi hermana encima, eso me consta completamente”. Para la familia, esto refuerza la hipótesis de que el ataque ocurrió cuando la joven se dirigía a algún destino. “Esto pasó cuando ella se estaba yendo a algún lugar, al trabajo, seguramente”, indicó.

Piden ayuda para repatriar el cuerpo

Mientras avanza la investigación, la familia Barreto enfrenta una compleja situación económica para poder repatriar el cuerpo de Narela a la Argentina. El traslado desde Estados Unidos tiene un costo estimado de 50 mil dólares, una suma imposible de afrontar sin ayuda externa.

Narela Barreto. Foto: Redes sociales

Santiago Barreto explicó que, si bien el consulado argentino brindó acompañamiento, los gastos deben ser cubiertos por la familia. Para canalizar la ayuda, habilitaron la cuenta de Instagram @familianarela, donde difunden los datos para colaborar. “A todos los que quieran colaborar, el alias bancario para donaciones es chiqui.nare.mp“, expresó en una entrevista televisiva.

La respuesta solidaria fue inmediata: en menos de 15 horas lograron recaudar 9 millones de pesos. “No alcanzan las palabras para agradecer tanta generosidad, muchas gracias a todos. Sigamos”, manifestaron desde la cuenta oficial.

En paralelo, amigos y allegados en Los Ángeles acompañan al padre de Narela durante los trámites. Actualmente, el hombre se encuentra alojado en el departamento donde vivía su hija, a la espera de poder concretar la repatriación y el regreso definitivo a la Argentina.