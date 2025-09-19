Misiones: investigan la muerte de un hombre en una cascada en Iguazú

El hallazgo sorprendió debido a que el cuerpo se encontraba tendido boca abajo, a los pies del agua. Lograron reconocer su identidad, pero no el causal de muerte.

Hallan cuerpo en Cascada de Misiones Foto: NA

Misiones se quedó quieta con el correr de una escalofriante noticia: efectivos de la Policía de la provincia investigan las circunstancias del fallecimiento de Francisco Fernández Campon, de 50 años, cuyo cuerpo fue hallado este jueves al pie de la cascada Salto Mariposa, ubicada a unos 400 metros aproximadamente del Hito Tres Fronteras de la localidad de Puerto Iguazú.

El hallazgo se registró alrededor de las 11:50, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Primera de la UR-V tomaron conocimiento de la presencia de un hombre sin signos vitales (tendido boca abajo) al pie de la cascada.

Hallan cuerpo en Cascada de Misiones Foto: NA

De inmediato, se preservó el lugar y se solicitó la intervención del personal de la División Policía Científica y del médico policial de turno. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital SAMIC de Iguazú, donde se confirmó la identidad del fallecido.

Por disposición judicial se ordenó la realización de la autopsia médico legal para establecer la causa del deceso. Mientras avanza la investigación, la Policía continúa con las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en que se produjo el deceso de Fernández Campon.

Policia de Misiones. Fuente: Gobierno de Misiones

Hallaron un cargamento con 177 ampollas de fentanilo en la frontera con Paraguay

Un patrullaje nocturno de la Prefectura Naval Argentina derivó en un fuerte golpe al narcotráfico en la ciudad de Corpus (Misiones).

Los efectivos incautaron más de 173 kilos de cocaína, 177 ampollas de fentanilo y 14 de etilefrina en un procedimiento sobre la costa del río Paraná.

Golpe al narcotráfico en Misiones. Foto: Prefectura Naval

El hecho se produjo cuando el personal de la fuerza detectó el cruce irregular de un bote a motor desde Paraguay a la altura del kilómetro 1674, en la zona conocida como Puerto Menocchio.

Golpe al narcotráfico en Misiones. Foto: Prefectura Naval

Los efectivos vieron cómo la embarcación llegó a territorio argentino, dejó su carga y regresó rápidamente a su país de origen. Al acercarse, encontraron 12 bultos abandonados y dispersos en la costa.

En la requisa se halló 255 paquetes de cocaína, además de las ampollas de fentanilo, el opioide contaminado que mató a 96 personas en Argentina, y etilefrina, una potente sustancia usada como estimulante.

Según fuentes oficiales, el total del lote secuestrado fue valuado en casi 500 millones de pesos. Las ampollas de fentanilo y etilefrina eran de 0,05 miligramos de la línea Prinosil, y tenían el rótulo del laboratorio Quimfa (Paraguay).