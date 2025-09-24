Balearon a un adolescente en un ajuste de cuentas en La Plata: quedó cuadripléjico

El menor de edad se encuentra internado en Melchor Romero, con secuelas irreversibles. Hasta el momento no hay detenidos.

Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Fuente: Captura

Un adolescente de 15 años fue baleado en un ajuste de cuentas en la Ciudad de La Plata el pasado lunes y, por la gravedad de las lesiones sufridas, quedó cuadripléjico y con secuelas complejas.

El joven, identificado como T.V, tiene antecedentes penales por robo y abuso de armas, y fue ingresado el pasado lunes por la noche al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, luego de recibir dos disparos en un hecho ocurrido en 141 y 45.

Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Fuente: Facebook Hospital A.Korn

Según se indicaron los investigadores, al momento de ser hallado, el adolescente de 15 años estaba desvanecido boca abajo en el asfalto y junto a él había un arma de fuego. A casi 48 horas del ataque, los médicos del hospital señalaron a este medio que “T.V. posee un avenamiento pleural derecho que lo dejó parapléjico con lesión en la médula a nivel T2, es decir, del cuello hacia abajo quedará inmovilizado”.

En cuanto a su estado de salud actual, confirmaron que se encuentra despierto y consciente, aunque con secuelas irreversibles.

Finalmente, la causa penal quedó caratulada como “abuso de arma, lesiones y averiguación de ilícito”, está en manos de la Subcomisaría La Unión y, hasta el momento, no hay detenidos.

Policía de La Plata. Foto: Diario Hoy

En La Plata, dos nenas fueron atropelladas por un adolescente que hacía “wheelie” en moto

El hecho ocurrió el pasado 7 de septiembre en calle 55, entre 152 y 153, cuando S.A.F. (13 años) y su prima F.F. (6 meses) salieron a hacer una compra y fueron atropelladas por un joven que, según testigos, circulaba en moto haciendo equilibrio sobre una sola rueda. Tras el impacto, el conductor se dio a la fuga.

Las menores fueron trasladadas de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Los Hornos por su madre y tía, Verónica Fernández. En el centro de salud constataron que la niña mayor presentaba una lesión en una pierna que requirió sutura, mientras que la otra menor permaneció internada unos días.

Atropellan a dos menores en La Plata Foto: Captura

Horas más tarde, el presunto responsable, C.A.L (15), se presentó de manera espontánea en la comisaría Tercerajunto a su madre y reconoció haber participado en el hecho.