Así fue el momento del violento choque de una caravana de motos contra un auto en La Plata

El video se viralizó en redes sociales y generó debate porque se puede observar cómo las motos no respetaron la señal de tránsito.

El instante previo al choque de las motos. Foto: Captura de video.

Dos motociclistas resultaron heridos este fin de semana tras chocar violentamente contra un Chevrolet en pleno centro de La Plata, luego de cruzar un semáforo en rojo.

El hecho, que fue registrado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales, volvió a poner en debate la circulación de caravanas de motos en la ciudad.

¿Cómo fue el accidente de motos en La Plata?

Según se observa en las imágenes, varios motociclistas que formaban parte de una caravana ignoraron la señal de tránsito en una intersección céntrica. Uno de ellos impactó de lleno contra un vehículo que circulaba con prioridad, seguido de otro que también terminó chocando contra el mismo auto. Ambos debieron ser asistidos por otros miembros del convoy, mientras que el conductor del Chevrolet, visiblemente afectado, estacionó a pocos metros del lugar.

El momento del choque de dos motos que cruzaron con luz roja. Video: X/@Hechosanderecho

El siniestro despertó una nueva ola de reclamos vecinales. Residentes de la zona céntrica, especialmente en los alrededores de Plaza Moreno y Plaza Islas Malvinas, denuncian maniobras peligrosas, ruidos molestos y picadas durante los fines de semana. “No se puede descansar ni caminar tranquilo. Es un peligro constante”, señalaron.

Ante esta situación, la concejala Melany Horomadiuk presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para prohibir las caravanas que excedan los niveles de ruido permitidos y reforzar los controles en puntos críticos de la ciudad. La propuesta también contempla la creación de corredores seguros o un predio específico donde los motociclistas puedan reunirse sin afectar la seguridad vial ni la tranquilidad de los vecinos.

Mientras tanto, el video del accidente sigue circulando y generando debate entre usuarios que piden mayor responsabilidad al conducir y medidas concretas para evitar que estas situaciones se repitan.