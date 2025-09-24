“Me arrancaron a mi hija”: el dolor de la madre de Brenda, una de las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela

Paula expresó su dolor tras la aparición de los cuerpos de las jóvenes desaparecidas. “Lo único que pido es justicia por mi hija, que paguen los que tengan que pagar”, afirmó.

Paula, madre de Brenda, una de las chicas asesinadas en Florencio Varela. Foto: Captura de video.

Paula, madre de Brenda, una de las tres jóvenes que fue asesinada en Florencio Varela, reclamó que “paguen todos los que tengan que pagar”.

“Me sacaron a mi hija y quiero que paguen”, declaró ante los medios.

Las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza que fueron asesinadas en Florencio Varela. Foto: Redes sociales.

“Les agradezco a todos los que nos están acompañando en este duro momento”, agregó la madre de Brenda.

Detalles de la investigación

Las tres víctimas, que estaban desaparecidas desde el viernes, fueron encontradas asesinadas y descuartizadas en la zona sur.

Así subieron las jóvenes a la camioneta donde fueron secuestradas. Video: X.

Las primeras pericias en el lugar indican que los homicidios se habrían producido el mismo viernes, día de las desapariciones.

Respecto a la investigación, hasta el momento hay cuatro detenidos que estarían vinculadas a un líder narco de nacionalidad peruana, las que tendrían domicilio alternativamente entre el Bajo Flores y el sur del Conurbano.