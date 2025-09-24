Tres jóvenes desaparecidas: confirmaron el hallazgo de dos cuerpos en medio de allanamientos

Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez fueron vistas por última vez en la madrugada del sábado.

Tres jóvenes desaparecidas en La Matanza. Foto: Redes sociales

En el marco de un allanamiento, la Policía bonaerense confirmó el hallazgo de dos cuerpos, en el marco de la búsqueda de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), quienes fueron vistas por última vez el pasado fin de semana.

Desde el lugar, efectivos que están abocados al operativo aseguraron que el resultado es “positivo” y se estima que en minutos habrá confirmación oficial desde Florencio Varela.

Los procedimientos comenzaron el martes por la noche, donde los primeros resultados marcaban el hallazgo de manchas hemáticas, además de la detención de cuatro personas.

Minutos previos al hallazgo de los cuerpos, las autoridades encontraron la camioneta blanca, a la que habrían subido las tres jóvenes, quemada.

Ante la aparición del vehículo, en la localidad bonaerense de Florencio Varela, el fiscal Gastón Duplaá citó a los familiares de las adolescentes Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez en el marco de la causa, por ahora caratulada como ‘averiguación de paradero’.

Así lo confirmó una familiar de las jóvenes: “Por lo que nos dijeron parece que encontraron una camioneta blanca, por eso Paula -madre de unas las chicas- se fue a la DDI. Es lo último que sabemos”, dijo Daiana en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).

Daiana, prima de Brenda y Morena, sostuvo a ese medio que el vehículo en cuestión se encontraba en la rotonda de la estación de servicio, lugar al que acudieron las dos jóvenes de 20 años y la adolescente de 15.

La causa, que está a cargo de UFI Descentralizada N°2 de La Matanza, avanza con la idea de saber los últimos movimientos de Verri, Del Castillo y Gutiérrez y las posibles conexiones con un trabajo en el que iban a recibir 300 dólares cada una.

Las denunciantes afirmaron que sus hijas ejercían la prostitución de manera frecuente en el barrio porteño de Flores, motivo por el cual los investigadores tratan de constatar si sus desapariciones están ligadas a la posible comisión del delito de trata de personas.