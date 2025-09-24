Las tres jóvenes desaparecidas: un vecino reveló detalles de la casa donde encontraron tres cuerpos

La investigación en curso llevó a los profesionales hasta Florencio Varela, luego de que se constatara que las amigas habían subido a una camioneta blanca que las trasladó hasta el sur del conurbano bonaerense.

Tres jóvenes desaparecidas en La Matanza. Foto: Redes sociales

A raíz de la investigación que se lleva a cabo por la desaparición de tres amigas en La Matanza desde el pasado viernes, Morena Verri (20); Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), se montó un operativo a partir del hallazgo de tres cuerpos en una propiedad en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.

Por la desaparición de estas tres amigas, una de ellas menor de edad, ya hay cuatro personas detenidas. Mientras tanto, continúa la investigación para determinar la identidad de los cuerpos encontrados en esta casa del sur del Conurbano.

¿Quién vive en la casa donde encontraron los cuerpos?

Investigadores dieron con los cuerpos hallados en una vivienda de Florencio Varela.

A partir de allí, un vecino dialogó con la prensa y detalló a quién pertenece la casa en donde fueron encontrados dos de los tres cuerpos: “La casa tiene dueña. No voy a dar más detalles. Estaba habitada por una pareja de chicos jóvenes. Luego se fue el chico y quedó la chica, pero nada más. Cuando nos enteramos ayer, no lo podíamos creer”, comentó.

Respecto de la casa, el vecino dijo que es “grande” y que “tiene patio” y agregó: “No es un aguantadero. Vengo a poner la cara porque esto es un lugar tranquilo, no es un descampado. Estamos todos consternados. No entendemos nada. Si hubiésemos sabido algo, lo dábamos a conocer”.

“Últimamente, estaba alquilada por una pareja de chicos. El chico se fue y quedó la inquilina, la pareja de él. Hace poco. Vivimos cerca pero no vimos nada”, insistió el hombre.

Cabe citar que la investigación en desarrollo llevó a lograr identificar cuándo fue activado por última vez el celular de una de las chicas desaparecidas, y así se pudo constatar que las tres amigas subieron por sus propios medios a una camioneta blanca que las trasladó hasta Florencio Varela y fue encontrada quemada.