“Esto le pasa al que me roba droga”: el triple crimen de Florencio Varela fue transmitido por redes sociales para un grupo cerrado

El ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso aseguró que el video lo vieron cerca de 45 personas.

Las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza que fueron asesinadas en Florencio Varela. Foto: Redes sociales.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó este jueves que las torturas previas a los asesinatos de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron transmitidos en directo a través de la red social Tik Tok, en un grupo cerrado en el que había 45 personas conectadas.

En ese sentido, se conoció que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.

Las tres jóvenes fueron torturadas y luego asesinadas en Florencio Varela, a donde habían sido llevadas engañadas tras una propuesta de una fiesta sexual por la que les iban a pagar 300 dólares a cada una.

Operativo en el domicilio de Florencio Varela donde se hallaron los tres cuerpos. Foto: Captura de pantalla

Por otro lado, el funcionario subrayó que uno de los objetivos principales es dar con el líder de la organización narco, de quien sospecharían que habría sido el autor intelectual. Asimismo, indicó que “es peruano, de unos 23 años aproximadamente, que está estableciéndose como líder de esta organización”.

Los escalofriantes datos que revelaron las autopsias

Las autopsias a los cuerpos de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, las tres jóvenes encontradas muertas en Florencio Varela, revelaron que los crímenes fueron cometidos en cadena.

Las necropsias sostienen que una de las víctimas sufrió una fractura y un hundimiento de cráneo, otra de ellas presentó un “corte transversal” en el abdomen (postmortem) y la tercera padeció golpes, puñaladas y se registró un intento de calcinar el cadáver.

A su vez, el análisis indicó que los tres cuerpos fueron hallados enterrados y que los homicidios se perpetraron el viernes, día en el que se las vio con vida por última vez en la estación de servicio YPF de avenida Crovara y Monseñor Bufano, partido de La Matanza.

Las autopsias señalaron que otra de las jóvenes de 20 años sufrió una luxación cervical, se observaron golpes en el rostro, a la vez que los pies y manos de los tres cuerpos estaban encintados al igual que el cuello y el rostro.

Lara tiene 5 dedos cortados de la mano izquierda, la oreja izquierda cortada y tiene un corte en el cuello muy profundo, por lo que se sospecha fue torturada antes de ser asesinada.

Además, la menor de las tres damnificadas tiene quemaduras en la falange de los dedos y quemaduras en vida.

La data de muerte remarca que los femicidios se cometieron durante la madrugada del sábado a las 2:00.

Además, las víctimas llegaron a Varela a las 23.30 del viernes, mientras que el último contacto con sus padres fue el día del extravío a las 21.30.