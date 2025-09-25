Triple femicidio de Florencio Varela: los detenidos se negaron a declarar y quedaron con prisión preventiva

Magalí Celeste González Guerrero, Daniela Iara Ibarra, Maximiliano Andrés Parra y Miguel Ángel Villanueva Silva se ampararon en su derecho de no declarar. La Justicia investiga el hecho como femicidios.

Detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela. Foto: NA

Los cuatro detenidos por los crímenes de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela se negaron a declarar ante el fiscal Gastón Duplaá y quedaron con prisión preventiva.

Magalí Celeste González Guerrero, Daniela Iara Ibarra, Maximiliano Andrés Parra y Miguel Ángel Villanueva Silva optaron por su derecho de no declarar.

Las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza que fueron asesinadas en Florencio Varela. Foto: Redes sociales.

Además, fueron notificados de la imputación por el delito de “homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o mas personas, por ser cometido por alevosia y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

En tanto, el fiscal Adrián Arribas asumirá la investigación de los crímenes de las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela.