Brutal ataque a golpes en un colegio de Avellaneda: un alumno dejó en coma a su compañero tras pelear por un asiento

La familia de la víctima afirma que fue atacado “sin piedad” y denunció que la profesora presente no actuó para detener la dramática situación.

Isaías quedó internado tras la pelea. Foto: Redes sociales

Isaías M., un adolescente de 15 años, se encuentra internado en grave estado tras ser atacado a golpes por un compañero de 16 en un colegio del partido bonaerense de Avellaneda. El presunto agresor fue detenido por tentativa de homicidio.

El hecho ocurrió en la Escuela Secundaria N°27, emplazada en las calles Roca y Chacabuco, donde ambos implicados protagonizaron un enfrentamiento a trompadas.

Escuela Secundaria N°27 de Avellaneda. Foto: Google Maps

Isaías fue derivado de emergencia al Hospital Fiorito, en el que el personal de salud realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar y logró estabilizarlo.

El damnificado permanece en estado delicado, con respirador artificial, mientras que el atacante fue trasladado la Comisaría 1° para concretar su aprehensión por homicidio en grado de tentativa.

La Fiscalía de Menores N°6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora intervino en la investigación y ordenó la preservación de la escena para los análisis de rigor.

Familiares denunciaron el ataque y apuntaron contra el colegio

A través de sus redes sociales, la hermana de Isaías contó que la agresión se desencadenó por una disputa por un asiento. “Sufrió un ataque por parte de L.R., quien atacó sin piedad a Isaías solo por un asiento”, explica la publicación.

Según el relato, la profesora “no solo no reaccionó al ataque de Luciano, sino que también ayudó a que Isaías no pudiera defenderse”.

El pedido de la familia del joven atacado en un colegio de Avellaneda. Foto: Redes sociales

En tanto, comenta que el joven “estuvo sin signos vitales durante 20 minutos, sin asistencia” y que luego “fueron 20 minutos más que el personal estuvo reanimándolo”.

Sobre la actualidad de Isaías, el posteo comenta que se encuentra “en terapia intensiva en un coma inducido luchando por salir adelante”.