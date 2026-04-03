Brutal pelea entre mujeres en Neuquén. Foto: Captura

Al menos dos mujeres protagonizaron una brutal pelea este jueves por la madrugada a la salida de un boliche en Neuquén y todo quedó registrado en un video. La pelea comenzó en la calle y según los datos ofrecidos por los asistentes, ambas comenzaron a golpearse y se arrastraron por varios minutos en medio de la avenida.

En ese contexto, dos efectivos que circulaban por la zona vieron la violenta escena y como dos hombres y otras dos mujeres intentaban separarlas sin éxito. Al ver que no podían intervenir, decidieron pedir refuerzos y lograron controlar la situación.

Brutal pelea entre mujeres en Neuquén. Foto: Captura

La pelea ocurrió en una zona de bares y boliches y quedó registrada en un video que fue grabado por un vecino desde un edificio cercano. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular por redes sociales. Según se supo gracias a las primeras hipótesis, elaboradas por el relato de los testigos, todo habría comenzado dentro de un boliche y las involucradas se encontraban alcoholizadas.

Según el medio local LMNeuquén, no se registraron heridos de gravedad y tampoco fue necesaria la asistencia médica en el lugar. Además, la policía tampoco detuvo a las dos mujeres, ya que se trataba de una simple pelea callejera.

Brutal pelea entre mujeres en Neuquén. Fuente: X

Violencia en Mar del Plata: una alumna atacó a una compañera discapacitada

Una adolescente con discapacidad fue violentamente agredida por una compañera dentro de la Escuela Municipal N° 204 de Mar del Plata. El episodio generó fuerte indignación no solo por la gravedad del ataque, sino también porque la agresora difundió el video en redes sociales, lo que intensificó el reclamo de la familia y de la comunidad educativa ante la falta de respuestas inmediatas. La situación derivó en una protesta realizada esta mañana frente al establecimiento.

Una alumna atacó a una compañera discapacitada. Foto: Gentileza 0223

La víctima se llama Ludmila, cursa quinto año y presenta hemiparesia, además de ser portadora de una válvula cerebral. Por esta condición, los golpes que recibió se volvieron especialmente delicados, principalmente en la cabeza y el cuerpo.

Tras la agresión, fue asistida en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde le realizaron una tomografía y otros estudios. Si bien los resultados indicaron que la válvula no fue afectada, la adolescente permanece bajo observación médica por posibles secuelas.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde en el patio de la escuela, ubicada en la zona de Nápoles y Alejandro Korn. De acuerdo a los testimonios, varios estudiantes presenciaron la golpiza sin intervenir, mientras que posteriormente la agresora compartió las imágenes con tono de burla.