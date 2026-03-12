Un grupo de personas disparó con rifles de aire comprimido y arrojó botellas al patio de una escuela de Pilar. Foto: Captura de pantalla X / @pilaradiario.

Un grave episodio de violencia generó alarma en la comunidad educativa de Pilar luego de que un grupo de personas atacara con botellas, piedras y disparos con un rifle de aire comprimido frente a una escuela primaria mientras había alumnos en clases.

El hecho ocurrió el martes por la tarde en la Escuela de Educación Primaria N°40 Hermanos Latinoamericano, ubicada en la localidad de Agustoni. Parte del ataque fue registrado en video por vecinos y comenzó a circular rápidamente en redes sociales, lo que generó indignación entre las familias.

Cómo comenzó el violento episodio

Según relataron familiares de estudiantes, todo habría comenzado con una discusión entre un grupo de personas que se encontraba frente al establecimiento y algunos chicos que estaban en las inmediaciones. Con el paso de los minutos, la tensión fue en aumento y varios de los involucrados habrían ingresado al patio de la escuela.

De acuerdo con información publicada por el medio local Pilar a Diario, en medio de la confrontación algunos agresores comenzaron a arrojar piedras y botellas hacia el interior del establecimiento, incluso mientras los alumnos permanecían dentro de las aulas.

Testigos también afirmaron que uno de los involucrados sacó un rifle de aire comprimido y efectuó disparos en dirección al establecimiento.

“Dos hombres comenzaron a disparar afuera del establecimiento e incluso hacia el patio de la escuela”, contó un testigo en diálogo con el medio previamente mencionado.

El mismo vecino agregó: “En ese momento también tres chicas y un joven empezaron a tirar botellas dentro de la escuela, generando pánico entre los alumnos y docentes”.

Reclamos de los padres y preocupación

Tras el episodio, padres de estudiantes manifestaron su preocupación y denunciaron que los agresores pertenecerían a familias de la zona que ya habrían protagonizado conflictos previos.

Además, cuestionaron la falta de comunicación oficial por parte de la institución para informar lo sucedido. “Los vecinos y la comunidad educativa venimos denunciando desde hace años a una familia que constantemente genera peleas, agresiones y problemas tanto en la primaria como en el secundario”, señaló uno de los padres.

En ese sentido, también reclamó medidas urgentes para evitar nuevos incidentes: “No se toman medidas y la policía no actúa como corresponde. Pedimos urgentemente a las autoridades que pongan seguridad en la escuela y que se tomen medidas para proteger a los estudiantes y docentes”.

Las familias reclaman mayor presencia policial y acciones concretas por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de alumnos, docentes y personal educativo.