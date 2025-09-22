Terror en Mendoza: otro estudiante ingresó a una escuela armado y causó pánico entre sus compañeros

El hecho ocurrió en la escuela 4-121 de Guaymallén. Finalmente, se confirmó que se trataba de una réplica sin municiones.

Escuela 4-121 Técnicos Mendocinos, donde un alumno llevó un arma. Foto: Google Maps.

Un nuevo episodio de preocupación por la seguridad escolar se registró en Mendoza, luego de que un alumno de 15 años llevara un arma a la escuela secundaria Técnicos Mendocinos N.º 4-121, ubicada en Guaymallén. El hecho obligó a desplegar un operativo policial y provocó temor entre estudiantes, docentes y familias.

De acuerdo con la información oficial del Ministerio de Seguridad provincial, el arma resultó ser una réplica de calibre 9 mm sin municiones. El joven la entregó tras la intervención de las fuerzas policiales que aguardaban en la puerta del establecimiento.

El episodio comenzó en el colectivo que trasladaba a los alumnos hacia la institución, cuando el adolescente le mostró el arma a una compañera. La joven, alarmada, le avisó a su tía por teléfono, quien dio aviso inmediato al 911. Gracias a esa advertencia, al llegar a la escuela ya se encontraba desplegado el operativo de seguridad.

Según detalló el director de Educación Técnica y Trabajo de Mendoza, Claudio Dagne, se activó el protocolo previsto para estas situaciones. El menor fue recibido en la entrada por la directora del colegio y personal de la Dirección de Apoyo Escolar (DAE). Paralelamente, se notificó a su familia.

Una alumna declaró a medios locales que el adolescente había intimidado a sus compañeros en el colectivo, advirtiendo que al llegar al colegio mostraría el arma. Aunque las clases continuaron con normalidad, algunos padres retiraron a sus hijos preocupados por lo sucedido.

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) señalaron que el joven no tenía antecedentes de conductas conflictivas en la institución ni registros de episodios similares. No obstante, anunciaron que se reforzarán las medidas de prevención y que se organizarán talleres y charlas de concientización tanto para el curso involucrado como para el resto de los alumnos.

El caso se suma a otros hechos recientes ocurridos en distintos puntos del país. Hace dos semanas, una adolescente de 14 años disparó dos veces desde un aula de una escuela de La Paz, también en Mendoza.

La menor se mostró con un arma en el patio del colegio, apuntó a los compañeros y luego se atrincheró y disparó al aire. En la negociación con la policía, preguntó por una maestra.

Una nena abrió fuego en una escuela en Mendoza Foto: Captura de pantalla

El hecho ocurrió en la escuela Marcelino Blanco del departamento de La Paz, ubicado al norte de la provincia, al límite con San Luis. Fue cuando los estudiantes volvían a las aulas después del primero recreo, alrededor de las 9.30.

Según indicaron medios locales, la menor se mostró con un arma en el patio del colegio, luego ingresó a un aula y desde allí efectuó dos disparos al aire, sin provocar heridos.