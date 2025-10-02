El audio que le envió “Pequeño J” a su novia y que fue vital para su detención: “Esperá a que arregle este problema”

Los investigadores creen que Tony Janzen Valverde Victoriano fue el autor intelectual de los asesinatos de Morena Verdi (21), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15). El líder narco fue capturado cuando intentaba escapar oculto en un camión de pescado.

Detuvieron a "Pequeño J" en Perú. Foto: X Patricia Bullrich

Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, uno de los principales acusados por el triple crimen de Florencio Varela, le envió un audio a su novia que fue clave para su detención.

“Esperá a que arregle este problema, porque yo ando corrido, no ando ni en mi casa, ando en lugares lejos”, fue el audio que le mandó “Pequeño J” a su pareja entre el viernes y sábado pasado.

"Pequeño J", líder narco acusado por el triple femicidio en Florencio Varela. Foto: Captura de pantalla

En la misma grabación, continúa: “Y es feo porque tengo que viajar humillado y nunca tuve que humillarme por nadie. No quiero que veas lo que pasa. Te tengo que traer a tí cuando todo esté bien, no te quiero ver estresada ni triste“.

Poco antes de su detención, el narcotraficante dejó una escalofriante frase escrita con fibrón. “Tu Dios te ama... si te metés conmigo te metés con Dios”, reza la puerta de una de las casas allanadas en Isidro Casanova.

¿Cuál fue el rol de “Pequeño J” en el triple crimen de Florencio Varela?

Según los investigadores, Valverde Victoriano fue el autor intelectual de los asesinatos de Morena Verdi (21), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).

La hipótesis apunta a “Pequeño J” como el cerebro de una organización narco transnacional que operaba en la Villa 1-11-14 y en el sur del conurbano bonaerense.

La detención de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como "Pequeño J". Foto: NA

A pesar de la gravedad de los hechos, el ahora detenido no tenía antecedentes penales ni en Argentina ni en Perú. Los fiscales creen que estos es para no involucrarse en los crímenes.

El sospechoso fue capturado cuando intentaba escapar oculto en un camión de pescado sobre la Panamericana Sur, pero fue localizado gracias al rastreo de su celular.

La nota anónima que dejaron sobre el paradero de "Pequeño J". Foto: Redes sociales

“Me están echando la culpa nada más, no matamos a nadie. Tienen que encontrar al culpable porque yo no tengo nada que ver”, manifestó Valverde Victoriano tras su detención.

Los investigadores avanzan sobre la red criminal que habría organizado y ejecutado la tortura y asesinato de las tres jóvenes.