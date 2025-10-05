Una reconocida influencer denunció un ataque antisemita junto a su bebé: un vecino quiso golpearlos con un fierro

Un violento episodio tuvo lugar este sábado al mediodía, en el barrio de Palermo. Los detalles.

La influencer judía Michelle Imán Schmukler. Foto: Instagram @michelleiman

La influencer judía Michelle Imán Schmukler se encargó de relatar en sus redes sociales un violento episodio antisemita que ella y su bebé de 8 meses sufrieron en su propia casa con un vecino el sábado.

La empresaria, que cuestionó la respuesta policial tras realizar la denuncia, contó: “Estaba acostada en el patio de mi casa y comencé a escuchar desde el patio que había una persona que me decía ‘judía, judía, judía’. Ahora encima tenés un hijo judío, qué asco”, le gritó un hombre que resultó ser un vecino de su propio complejo de edificios.

Acto seguido, el agresor le tiró un fierro por la ventana con la intención de golpearla a ella y a su bebé de ocho meses.

“Cuando llegó la policía, este vecino asumió los hechos y hasta se lamentó por no haber tenido puntería”, denunció Schmukler, visiblemente indignada por la actitud de los efectivos pese a que ya se colocó un patrullero este mismo sábado en la puerta del domicilio de la víctima. A su vez, la denuncia ya está radicada y el hecho comenzó a ser investigado.

Michelle Schmukler cargó contra la policía

La influencer explicó que, pese a la gravedad del ataque, en la comisaría le recomendaron mudarse del edificio. “Fuimos a la comisaría, hicimos la denuncia. La mandaron al fiscal de turno, porque era sábado, y su respuesta fue: ‘Denle un botón antipánico’. Una persona salió desde su casa, tiró un fierro apuntando a la cabeza a un bebé y su mamá y nadie le va a tocar el timbre, nadie lo detiene. El pibe está ahora en la casa mirando Netflix como si nada hubiese pasado, arriba nuestro. Y yo tengo que esperar al lunes, a que abra la fiscalía para volver a hacer la denuncia. Es insólito totalmente”, contó junto a su pareja, Idán.

El descargo de Michelle Imán Schmukler. Video: Instagram @michelleiman

El caso quedó en manos de la Justicia y la víctima pidió que se investigue como un hecho de violencia antisemita. “Tengo miedo por mis hijos, por mi persona. Este señor sigue en mi edificio. No sabemos a quién acudir”, dijo.

El video con el testimonio de Schmukler junto a su marido se volvió viral y llegó incluso hasta la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien comentó la publicación y aseguró que estaba “para ayudar”.

A las pocas horas, la pareja subió otro video en el que agradecieron la difusión y aclararon que recibieron contacto de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y de la cartera de Seguridad porteña.