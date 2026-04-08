La odisea de los hinchas de Boca para volver de Chile:

Agresiones al micro de hinchas de Boca en Chile. Foto: NA.

Boca volvió triunfante de su visita a Chile ante Universidad Católica, en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero su paso por el país trasandino estuvo manchado por episodios de violencia que sufrió un micro que trasladaba hinchas xeneizes.

Boca Juniors le ganó a la Universidad Católica de Chile. Foto: NA.

Boca ganó con un resultado ajustado, pero mostrando un buen juego y teniendo varias llegadas al arco rival, por lo que podría haber conseguido una ventaja mucho más abultada, lo que lo posiciona de buena manera en este comienzo dentro del Grupo D de la cita continental más importante a nivel de clubes.

La agresión al micro de los hinchas de Boca

Uno de los micros que trasladaba a simpatizantes de Boca fue notablemente agredido por presuntos miembros de la barra brava de Colo Colo.

Agresiones al micro de hinchas de Boca en Chile. Foto: NA.

Según trascendió, el vehículo habría sido interceptado al menos en cuatro oportunidades durante su recorrido. En cada uno de esos episodios, los agresores arrojaron piedras y otros objetos contundentes contra la unidad, provocando la rotura de varios vidrios y generando momentos de extrema tensión entre los pasajeros.

Debido a estos ataques, se reportaron algunos hinchas heridos, pero por el momento no trascendió que ninguno de ellos fuese de gravedad.

Pese a la violencia extrema que sufrió, el micro logró continuar su trayecto y se dirigía hacia Mendoza, en medio de un fuerte operativo de seguridad improvisado tras los incidentes. Las autoridades locales iniciaron actuaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Agresiones al micro de hinchas de Boca en Chile. Foto: NA.

De las principales hipótesis que manejan los investigadores, se vincula al ataque a una represalia cuando en 2023, hinchas de Colo Colo denunciaron agresiones en las inmediaciones de La Bombonera, cuando intentaban colgar una bandera de su club.

Las imágenes difundidas en redes sociales tras el hecho evidencian la magnitud del ataque: se observan ventanillas completamente destrozadas y piedras incrustadas en la parte frontal del micro. El nuevo episodio reaviva la preocupación por la violencia en el fútbol sudamericano y la seguridad de los hinchas en competencias internacionales.