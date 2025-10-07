Triple crimen de Florencio Varela: la autopsia de Morena Verdi reveló detalles estremecedores

El informe forense dio a conocer el padecimiento que sufrió la joven antes de morir.

Morena Verdi, la joven que asesinaron los narcos. Foto: X/@desaparecidaorg

En las últimas horas se conocieron los detalles de la autopsia a una de las tres amigas asesinadas en Florencio Varela por la causa del triple crimen narco que sacude al país. El informe forense señala detalles estremecedores sobre la violencia del crimen y el sufrimiento que padeció Morena Verdi. Se confirmó que la joven murió por un shock neurogénico producto de una estrangulación.

Se dieron a conocer los detalles de la autopsia de Morena Verdi. Foto: REUTERS

Cómo murió Morena Verdi

El informe también señaló que la joven presentaba lesiones en diferentes partes de su cuerpo, muchas de ellas producidas una vez que ya estaba muerta.

El cuerpo de la joven fue encontrado con un cordón que le sujetaba ambos tobillos y cinta plástica para inmovilizar sus muñecas. Además, una mordaza en su boca.

También tenía una bolsa cubriendo su cabeza y una bufanda en su cuello, todos elementos que hablan de la brutalidad de su muerte.

La necropsia se llevó a cabo en la Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur, en Laferrere.

Se describe que el cadáver estaba sucio, con restos de tierra en la superficie del cuerpo y bastante descompuesto.

Las primeras lesiones que detectaron los forenses señalan una dislocación en la cabeza del fémur izquierdo y una lesión cervical.

Por la data de muerte que se presume, la misma habría sucedido entre la noche del viernes 19 de septiembre y la madrugada del sábado 20.

También en el informe se lee que había “múltiples lesiones” en la cara interna y anterior del muslo izquierdo, la región orbicular de ambos lados, el esternón, las aurículas y un infiltrado hemorrágico en el parietal izquierdo.

La vivienda donde fueron encontrados los cuerpos de las tres amigas. Foto: Captura de pantalla

“Presenta dos complejos lesivos con entidad suficiente para provocar la muerte de la víctima”, se detalla.

Y se le encontró una luxofractura de la columna vertebral a nivel cervical 1-2, que afectó dos de los tres pilares de sostén de la columna y fue lo que provocó un shock neurogénico.

“Dicho complejo lesivo compromete órganos y centros vitales con magnitud y entidad suficiente para causar la muerte”, detallaron los expertos.

Por último, se detectó un surco de estrangulación a lazo, lo que ocasionó un “síndrome asfíctico generalizado”.