Buscan a una mujer condenada por matar al novio de su hija: ofrecen $10 millones de recompensa

El Ministerio de Seguridad rastrea a Carla Vanina Galli, quien tiene orden de captura nacional o internacional por homicidio agravado.

Ofrecen recompensa por encontrar a Carla Galli Foto: Ministerio de Justicia

El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó este jueves, mediante la Resolución 1195/2025 publicada en el Boletín Oficial, el ofrecimiento de una recompensa de $10 millones a las personas que aporten información real que permitan localizar y capturar a Carla Vanina Galli, condenada por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La medida fue dispuesta a pedido de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 del Departamento Judicial de Zárate Campana, a cargo de la fiscal Ana Laura Brizuela, en el marco de la causa “Galli, Carla Vanina s/ homicidio agravado por uso de arma de fuego – Martínez, Héctor Sebastián (víctima)”, con intervención del Tribunal en lo Criminal N° 1 del mismo departamento judicial.

El texto oficial asegura que Galli, quien es apodada “la Colo”, es argentina, titular del DNI N° 25.670.418, nacida el 9 de noviembre de 1976 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hija de Enrique Fernando Galli y Lily Clarita Vikki, con último domicilio conocido en una quinta ubicada en el río Carabelas, en el partido bonaerense de Campana.

La condena de Galli y su pedido de captura

Carla Vanina Galli fue condenada el pasado 26 de mayo por el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Zárate Campana por el homicidio agravado de Héctor Sebastián Martínez, ocurrido el 11 de diciembre de 2018 en el río Carabelas, a bordo de una canoa motorizada. El hombre tenía un noviazgo con su hija y, tras la condena, la mujer se dio a la fuga y es intensamente buscada por la Justicia.

En la resolución, firmada por la ministra Patricia Bullrich, la cartera de Seguridad detalló que la recompensa se ofrece dentro del territorio argentino a toda persona que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que permitan localizarla.

Las personas que cuenten con información sobre el paradero de Galli pueden comunicarse de manera anónima y gratuita a la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos. El pago será a través del Ministerio de Seguridad.

Asimismo, la resolución instruye a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a difundir el afiche con los datos de la buscada, y encomienda a la Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio la publicación del anuncio en medios de comunicación nacionales.