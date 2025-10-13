Video: así fue el encuentro entre Pablo Laurta y el remisero desaparecido

El cruce se produjo en Entre Ríos. Ambos viajaron hacia la provincia de Córdoba.

El encuentro de Laurta con el remisero desaparecido. Foto: Captura de video.

Una cámara de seguridad pudo captar por última vez la imagen del remisero Martín Sebastián Palacios, quien está desaparecido desde el pasado martes 7 de octubre.

Se lo puede ver en la terminal de micros de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, donde recoge a Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, su ex pareja y ex suegra y además del secuestro de su hijo.

Laurta había contratado los servicios de Palacios como chofer particular y el remisero lo recogió en la mencionada estación de micros de Concordia para emprender el viaje hacia Córdoba.

El remisero Martín Sebastián Palacios. Foto: Redes sociales

El video que da cuenta del encuentro entre Laurta y el remisero

La filmación muestra a Laurta llegando con un bolso, saludando brevemente a Palacios antes de subir al Toyota Corolla blanco del remisero. Según determinaron los investigadores, el vehículo realizó un extenso recorrido: Ruta Provincial N° 22, autovía Nacional 14, caminos vecinales de Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos, Ruta Nacional N° 18, San Salvador, Villaguay, hasta finalmente llegar a Córdoba.

El encuentro entre Pablo Laurta y el remisero desaparecido. Video: NA.

Ese mismo día, la familia de Palacios denunció su desaparición. Cabe citar que el remisero de 49 años les había avisado a sus familiares que lo habían contratado para un viaje largo y que estaría ocupado realizando este trayecto.

La desaparición cobró más relevancia al conocerse días después la noticia sobre los asesinatos de las dos mujeres, más el secuestro del menor, con quien estuvo oculto varios días.

Por todo ello, la investigación y vinculación entre Laurta y Palacios comenzó a cobrar mayor relevancia y en las últimas horas, se intensificaron los rastrillajes en la zona de General Campos, donde una antena de telefonía celular captó la última señal del teléfono de Palacios.

El hallazgo más inquietante se dio en Entre Ríos, en la habitación donde Laurta se ocultó con su hijo: allí fue encontrada la billetera del remisero. Este dato refuerza la hipótesis de un posible tercer crimen vinculado a Laurta, lo que mantiene en vilo a la familia de Palacios y a los investigadores que intentan reconstruir las últimas horas del conductor.