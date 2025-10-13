Habló la madre de Pablo Laurta, el hombre detenido por el doble femicidio en Córdoba: “No puedo creer que parí a un asesino”

La mujer habló de la relación que tenía con el empresario uruguayo, quien fue arrestado mientras huía con su hijo de 5 años.

Pablo Laurta fue detenido en Gualeguaychú por estar acusado de asesinar a la madre y a la abuela del niño en Córdoba. Foto: NA

La madre de Pablo Laurta, el hombre detenido por ser el presunto autor de los femicidios de su expareja y a su exsuegra en Córdoba, rompió el silencio y reveló detalles de la relación que tenía con su hijo.

“No puedo creer que parí a un asesino, mi hijo asesinó cruelmente”, sostuvo Estrella, quien se afirmó que el empresario uruguayo “no aceptaba que su ex Luna se hubiera ido a Córdoba con su mamá”.

Pablo Laurta. Foto: Facebook

“De enero a febrero de 2024 estuvo arrestado porque había cometido un desacato a la autoridad porque estuvo escondido en el techo de la casa de Luna”, contó en diálogo con A24.

En tanto, sostuvo que en aquel momento pidió ayuda y que se le hiciera una pericia psiquiátrica, algo que no sucedió.

Quién es Pablo Laurta, acusado de doble femicidio y el secuestro de su hijo

El hombre es uruguayo y fue detenido en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, mientras se encontraba organizando su traslado en taxi para cruzar la frontera hacia Uruguay junto a su hijo.

Además de ser conocido en el círculo cercano de la familia por haber ejercido violencia y acosar en reiteradas ocasiones a Luna, Luarta también cuenta con reconocimiento en las redes sociales, donde se presentaba como un empresario y académico con un marcado discurso de odio contra el feminismo.

Detención de Pablo Laurta.

En sus perfiles online, Laurta se presenta como director de la empresa VContenidos y detalla haber estudiado en la Universidad ORT de Uruguay. Además, afirma haber realizado dos posgrados en Estados Unidos: uno en el Corporate Finance Institute (CFI) y otro de un año en el prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Sin embargo, su actividad en redes sociales estaba dominada por un fuerte activismo antifeminista. Se mostraba como un ferviente impulsor de la cuenta “Varones Unidos” y compartía constantemente publicaciones contra lo que él denominaba la “justicia feminista”. Su fanatismo por Donald Trump y su defensa del actor Johnny Depp durante su juicio por violencia de género también eran recurrentes.

“La mera condición de ser hombre, o como dirían los feministas ‘machito’, es prueba suficiente de tu culpabilidad”, llegó a escribir, alertando sobre supuestas “denuncias falsas”.