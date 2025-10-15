Pablo Laurta rompió el silencio tras el doble femicidio en Córdoba: qué dijo

El hombre acusado por un doble femicidio contra su ex pareja y su ex suegra habló cuando era trasladado desde Gualeguaychú a Concordia.

Pablo Laurta. Foto: Facebook

Pablo Laurta habló por primera vez luego de ser detenido, bajo la sospecha de haber cometido un doble femicidio contra su ex pareja y su ex suegra. El hombre afirmó cuando era trasladado que “todo fue por justicia”.

Este miércoles, el uruguayo fue trasladado desde Gualeguaychú a Concordia, en Entre Ríos, para ser imputado e indagado por la desaparición y muerte de Martín Palacio, chofer que lo trasladó antes del doble crimen.

Laurta habló por primera vez tras sus crímenes. Video: Canal 9 Litoral.

Cuando salía desde Gualeguaychú, le dijo a la prensa que “todo fue por justicia”, sin dar más detalles sobre lo hecho.

Las declaraciones fueron realizadas a Canal 9 Litoral, luego de que su cronista le consulte acerca de lo ocurrido con Palacio. En dos oportunidades, Laurta reiteró su breve frase.

Martín Sebastián Palacios (derecha), el chofer que trasladó a Pablo Laurta (izquierda) Foto: La semana Entre Dos Ríos

El audio que envió Luna Giardina antes de ser asesinada por Pablo Laurta

Luna Giardina, una de las víctimas que fue asesinada por Pablo Laurta, mandó un estremecedor audio antes de morir. Allí se puede oír que una mediadora le avisó que su ex, a quien le hizo varias denuncias por violencia de género, había organizado una fiesta de cumpleaños en Uruguay para su hijo y que los invitaba.

“No sé si está en Córdoba, pero si me llegó un mensaje de una mediadora, de que él estaba organizando cumpleaños en Uruguay y que, si yo quería ir con mi hijo, él me iba a mandar un remis para que viajemos los dos desde acá”, comienza el audio de la joven.

El estremecedor audio que mandó Luna antes de ser asesinada por Laurta. Video: NA.

En el mensaje sumó también que había personas que no podían asistir al festejo: “Los excluidos al cumpleaños son mi mamá y su tía, que es la única familia de allá con la que hablo. La gente con la que tengo comunicación y que me cuida, que me da para adelante, no puede ir al cumpleaños de Pedro”, sumó.

En su audio, la joven contó que el festejo iba a ser supuestamente en una estancia y que si iban tendrían una habitación con baño en suite dentro de dicho establecimiento.

Luna Giardina y Pablo Laurta. Foto: redes sociales.

A su vez, expuso que, si ella no quería ir, uno de los abuelos paternos de su hijo “iba a venir a Córdoba para llevarlo a otro país y separarlo de mí”.

“Quiero llorar, solo pensarlo me da angustia”, manifestó y destacó que le mandó un texto a la mujer que la contactó: “Encima esto un viernes a la tarde, cuando ya los asesores no trabajan”.