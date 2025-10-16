Se conocieron los chats entre Pablo Laurta y el chofer asesinado: “El próximo viaje”

El hombre uruguayo, acusado de haber asesinado a tres personas, había mantenido contacto con Martín Palacio, el conductor.

Pablo Laurta fue detenido en Gualeguaychú por estar acusado de asesinar a la madre y a la abuela del niño en Córdoba. Foto: NA

Pablo Laurta se negó a declarar este miércoles, en el marco de la indagatoria por el crimen del remisero Martín Palacio. Posteriormente, se conocieron los chats que habían mantenido previamente, cuando acordaron el viaje que iban a realizar, así como también las mentiras que le dijo el acusado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, su ex pareja y su ex suegra.

La investigación reveló que ambos habían tenido contacto previo, producto de otros viajes que había realizado Laurta con Palacio al volante.

Martín Sebastián Palacios (derecha), el chofer que trasladó a Pablo Laurta (izquierda) Foto: La semana Entre Dos Ríos

De todos modos, el apuntado por los tres asesinatos se negó a declarar en los Tribunales de Concordia. Más allá de que rechazó la indagatoria de la fiscal Daniela Montangie, dejó una llamativa frase: “Hay que venerarlo, es un mártir”.

La conversación entre Pablo Laurta y el chofer asesinado antes de viajar

En este contexto, se hallaron los mensajes de WhatsApp entre la víctima y el victimario. Se estima que el chófer fue asesinado en Concordia, Entre Ríos, en el marco del plan de Laurta para llegar a Córdoba y cometer el doble femicidio, algo que ocurrió algunos días después.

Laurta fue detenido en Gualeguaychú cuando intentaba escapar a Uruguay. Foto: Policía de Entre Ríos

“Buenas Martín. Saldría el martes 7 a las 20:00 desde Federación Entre Ríos, tengo que pasar por Federal y de ahí a Rafaela. ¿Podrías confirmarme el precio y disponibilidad?”, detalla el uruguayo para comenzar la charla.

Por su parte, Palacio responde: “Hola Pablo, sí, obvio que estoy para ese día y horario… haceme bien el recorrido para pasarte el presupuesto nuevamente... y la otra cuando puedas pasame la dire de Federación de donde arrancamos”.

Y el apuntado por los tres crímenes replica, sin mencionar su objetivo real de llegar a Córdoba: “Salgo de Federación o Concordia (esto te confirmo mañana, están a pocos kms) de ahí a Federal, Entre Ríos, y de ahí a Rafaela, Santa Fe. El próximo viaje sí seguramente sea a Posadas, pero este es solo hasta Rafaela”.

El auto quemado de Martín Sebastián Palacios. Foto: Redes sociales

Pablo Laurta asesinó a su chófer para tomar su vehículo y seguir su camino, que finalizó en Villa Serrana, Córdoba. Allí asesinó a disparos a la madre y abuela de su único hijo, a quien secuestró tras el asesinato.

Mientras tanto, el uruguayo quedó imputado por homicidio criminis causa, producto de la muerte de Martín Palacio.