El estremecedor audio de Luna Giardina sobre Pablo Laurta: “Quiero llorar, solo pensarlo me da angustia”

La joven se contactó con un familiar días antes de ser asesinada y le contó lo que estaba sucediendo con su expareja, a quien había denunciado por violencia de género.

Luna Giardina y Pablo Laurta. Foto: redes sociales.

Luna Giardina, una de las víctimas que fue asesinada por Pablo Laurta, mandó un estremecedor audio antes de morir. La joven contactó a una conocida y le contó que una mediadora le avisó que su ex, a quien le hizo varias denuncias por violencia de género, había organizado una fiesta de cumpleaños en Uruguay para su hijo y que los invitaba.

“No sé si está en Córdoba, pero si me llegó un mensaje de una mediadora, de que él estaba organizando cumpleaños en Uruguay y que, si yo quería ir con mi hijo, él me iba a mandar un remis para que viajemos los dos desde acá”, comienza el audio de la joven.

El estremecedor audio que mandó Luna antes de ser asesinada por Laurta. Video: NA.

El estremecedor audio fue enviado días antes del doble femicidio, ya que el menor cumple años este martes 14 de octubre. Dicho mensaje ya demostraba el terror que Luna tenía al ver al acusado.

“Quiero llorar, solo pensarlo me da angustia”

En el mensaje sumó también que había personas que no podían asistir al festejo: “Los excluidos al cumpleaños son mi mamá y su tía, que es la única familia de allá con la que hablo. La gente con la que tengo comunicación y que me cuida, que me da para adelante, no puede ir al cumpleaños de Pedro”, sumó.

En su audio, la joven contó que el festejo iba a ser supuestamente en una estancia y que si iban tendrían una habitación con baño en suite dentro de dicho establecimiento.

Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, hijo de Pablo y Luna Giardina. Foto: Redes sociales

A su vez, expuso que, si ella no quería ir, uno de los abuelos paternos de su hijo “iba a venir a Córdoba para llevarlo a otro país y separarlo de mí”.

“Quiero llorar, solo pensarlo me da angustia”, manifestó y destacó que le mandó un texto a la mujer que la contactó: “Encima esto un viernes a la tarde, cuando ya los asesores no trabajan”.