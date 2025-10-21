Conmoción en Córdoba: quién era el joven que murió durante un partido de fútbol

Sucedió en la localidad de San Francisco. Pese a los esfuerzos para reanimarlo por parte de la policía local y de servicio médico, se constató su muerte en el lugar.

Conmoción en Córdoba por la muerte de un joven mientras jugaba al fútbol.

La provincia de Córdoba está conmocionada por la muerte de un joven de 30 años, Ulises Ludueña, mientras participaba de un partido de fútbol amateur en la localidad de San Francisco en el predio Unión Eléctrica.

Su fallecimiento se dio de manera repentina cuando se desplomó de forma abrupta en pleno juego. Pese a la rápida asistencia médica que recibió, no pudieron salvarle la vida.

Quién era el joven que murió mientras jugaba al fútbol

Ulises tenía 30 años y se dedicaba a jugar al fútbol de manera amateur, por lo que se intenta esclarecer si tenía alguna dificultad física previa a su último juego.

El ingreso al predio del club Unión Eléctrica en San Francisco, Córdoba. Foto: Google Maps

Al llegar al lugar, tanto el personal policial como el servicio de emergencias intentaron reanimarlo durante varios minutos. Empero, al fracasar en los intentos, los médicos confirmaron su fallecimiento en ese sitio, ubicado en Avenida General Savio al 350.

¿De qué murió este joven de 30 años que jugaba un partido de fútbol amateur?

Los primeros reportes señalaron que Ulises se desvaneció en la cancha sin previo aviso. Si bien resta hacerle la autopsia, todo indicaría que habría sufrido un paro cardio respiratorio.

Esto le impidió anticipar a sus compañeros la gravedad de la situación para cuidar de la salud de este joven.

El joven murió en medio de un partido de fútbol 5. Foto: Unsplash.

La Fiscalía de turno, encabezada por la prosecretaria Dra. Agustina Dominichini se hizo cargo del caso y ordenó las diligencias pertinentes para esclarecer las causas exactas de la muerte.

Asimismo, se busca determinar si había antecedentes médicos o factores externos que podrían haber anticipado el trágico final. Mientras tanto, la provincia de Córdoba está de luto por tener que padecer otro caso similar en los últimos días, de una persona que fallece en plena actividad deportiva, como un partido de fútbol amateur.