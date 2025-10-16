Crímenes de Pablo Laurta: dictaron 120 días de prisión preventiva por el asesinato del remisero

Laurta fue de manera formal por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, quien fue encontrado sin los brazos ni la cabeza.

Pablo Laurta. Foto: Facebook

La fiscal Daniela Montangie dictaminó 120 días de prisión preventiva en Entre Ríos para Pablo Laurta tras ser acusado de manera formal por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio.

En la jornada del miércoles, Laurta fue imputado por el delito de homicidio criminis causa, es decir, que lo mató para asegurar la impunidad del siguiente delito, que fue el doble femicidio.

Pablo Laurta fue detenido en Gualeguaychú por estar acusado de asesinar a la madre y a la abuela del niño en Córdoba. Foto: NA

Pablo Laurta expuso su propio caso en “Varones Unidos”

Pablo Laurta armó una nota en su página donde expone su propio caso y argumenta en contra de su pareja. El caso es titulado por Luarta de la siguiente manera: “Cómo la justicia feminista de Córdoba legitimó el secuestro internacional de un niño desde Uruguay”.

“El 15 de Octubre, de forma sorpresiva y sin mediar discusión alguna, Giardina bloquea al papá de Pedro y desaparece. Laurta comienza a recibir llamados de desconocidos solicitándole decenas de miles de dólares para volver a ver a su hijo, y es notificado de una falsa denuncia presentada por Giardina”, escribió.

“A pesar de las inequidades ya manifestadas por el sistema judicial de Córdoba, Laurta intenta la restitución internacional de Pedro con el apoyo de la Autoridad Central de Uruguay”, agregó.

A continuación afirmó que la negativa de poseer la tenencia de su hijo es entendido como un “un acto de secuestro legitimado”. “El contexto criminal de la sustracción del pequeño Pedro, era conocido pero funcionarias feministas de varias dependencias judiciales coludieron para encubrir los abusos y legitimar el secuestro", expuso.

Luna Giardina y Pablo Laurta. Foto: redes sociales.

El historial de violencia de Pablo Laurta y una disputa por su hijo

La relación con Luna Giardina estaba marcada por la violencia. Hace tres años, la joven había logrado escapar de Montevideo a Córdoba con su hijo, luego de denunciar a Laurta por haber intentado ahorcarla. A raíz de ese ataque, la justicia le había otorgado un botón antipánico que no llegó a activar el día del femicidio.

La disputa por la tenencia de su hijo era una obsesión para Laurta. De hecho, su última publicación fijada en la red social X era un artículo en referencia a su propia situación.